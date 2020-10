Los leones rafaelinos recordaron la fecha y los servicios que aporta la institución Sociales 09 de octubre de 2020 Redacción Por DIA MUNDIAL DEL SERVICIO LEONISTICO

El Club de Leones de nuestra ciudad difundió ayer un parte de prensa alusivo al día del leonismo que, precisamente se recordó en la víspera.

En tal sentido pusieron de relieve celebremos nuestro día, cumpliendo en todo momento la consigna que nos une a nivel internacional: "Nosotros servimos"

Recordemos las palabras de la Madre Teresa: "Quien no vive para servir, no sirve para vivir."

El día 8 de octubre se celebra el Día Mundial del Servicio Leonístico, fecha en que las manos y los corazones de todos los hombres que dicen llamarse Leones , se unen en el servicio destinado a personas de diferentes culturas y nacionalidades, distintas lenguas y costumbres.

Haciendo un poco de historia, Lions Internacional instituyó el 8 de octubre como día mundial del servicio leonístico, en memoria de la Primera Convención de Clubes de Leones, celebrada en Dallas (EEUU),y hoy, que recordamos ese importante hito en la trayectoria de esta organización mundial, pretendemos resaltar con mayor énfasis los principios filosóficos del leonismo que encierra su Código de Ética, la significación de sus Objetivos y su Emblema, todos conceptos que apuntan a la formación integral de un buen ciudadano. Servir a los demás es una actitud espiritual, un privilegio y una satisfacción. Por eso, el 8 de octubre, que se celebra en los cinco continentes, constituye una fecha tan especial en nuestro calendario: millones de Leones se unen el servicio a sus semejantes, especialmente destinado a los menos afortunados y desamparados.

Siempre, el gran desafío que distinguió nuestro Club de Leones, fue, es y será la oportunidad de servir, para tratar de satisfacer diversos requerimientos de la comunidad. Es este objetivo básico, el que nos hermana con los demás Leones del mundo, al formar parte de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, participando no sólo a través de las Campañas Globales de servicio en acción, sino generando proyectos que brinden ayuda y hospitalidad a determinados sectores la sociedad en la que la institución se halla inserta, como el que hoy nos ocupa: la construcción del “Centro de Día para Adultos mayores”, situado sobre calle Falucho, entre Faraudello y Brasca, al cual se destinan los aportes de quienes participan en las campañas de ventas de comestibles y en las donaciones realizadas en la cuenta Nº: 4235682895, de Bco. Nación: Suc. 2850. Nº de CBU: 0110423740042356828958. Aprovechamos esta ocasión para agradecer públicamente a todos los que aportaron con su tributo desinteresadamente.

Pero es oportuno recalcar que la actividad central que desarrolla el Club de Leones de Rafaela es el “Centro de Control Visual” –la cual cuenta con 37 años de fructífera trayectoria- habiendo ya superado la cantidad de 150.000 niños examinados hasta el año próximo pasado, pero también informamos que posee un “Banco de anteojos reciclados”, tanto para adultos como para niños, actividad que se encuentra en plena labor, a pesar de la cuarentena impuesta por la pandemia.

Justamente ayer, 8 de octubre, también se conmemoró el "Día Mundial de la Vista".

El sentido de la vista es uno de los más importantes que posee el ser humano y que más utiliza durante el día, porque la mayor cantidad de información que recibe nuestro cerebro es a través de los ojos, por lo tanto, la salud visual debe ser valorada y prestarle atención con cuidados diarios.

¿Sabias que …la mayoría de las personas con discapacidad visual son mayores de 50 años de ambos sexos y este problema se da mayormente en las clases bajas y medias de la sociedad?

¿Sabías que....el 80 % de todos los problemas de visión a nivel mundial son evitables o remediables, es decir pueden prevenirse y tratarse?

¿Sabías que... el envejecimiento de la población, los cambios en los estilos de vida y el acceso limitado a la atención oftalmológica son algunos de los factores que causan el aumento de la cantidad de personas con trastornos visuales?

El Club de Leones de Rafaela y lodos los clubes de leones del mundo trabajan en la prevención de la discapacidad visual y la recuperación de la vista, realizando pesquisas y aportando gratuitamente cristales y anteojos.

¡Ayudemos a ayudar!

“He comprendido que mi bienestar sólo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las personas del mundo, sin excepción.” / León Tolstói