Mársico solicita beneficios en la tarifa de agua Locales 09 de octubre de 2020 Redacción Por El edil del FPCyS presentó un proyecto de resolución canalizando este pedido en medio del complejo escenario que estas actividades están atravesando.

FOTO ARCHIVO LISANDRO MARSICO. Concejal del Partido Demócrata Progresista.

El concejal del Partido Demócrata Progresista Lisandro Mársico (FPCyS), ingresó un Proyecto de Resolución mediante el cual solicitó a la Empresa Aguas Santafesinas S.A. que disponga la extensión de la bonificación del 70% de las facturas a abonar por los titulares de “hoteles, moteles de alojamiento, centros de convenciones, bares, restaurantes y afines”, a los establecimientos que posean medido su consumo.

“En su mayoría los establecimientos precedentemente enunciados poseen casi en su totalidad el consumo medido, por lo cual, como el anuncio alcanza solamente a los que no tienen medidor, termina beneficiando a un número ínfimo de usuarios”, sostuvo el concejal Demoprogresista.

“Resultaría conveniente y a los fines de otorgarle al beneficio una aplicabilidad sobre la totalidad de los establecimientos, que el mismo sea concedido también a los usuarios que posean medido su consumo y no solamente el quinto y sexto bimestre, sino que se haga retroactivo al mes de Abril del año 2020, como también se solicitó”, dijo el edil pedepista

“La hotelería y turismo en primer plano, seguido por los bares y restaurantes, son algunos de los rubros, que se encuentran seriamente afectados. Varios soportan una inactividad plena en casi siete meses, por este motivo las bonificaciones que formulan los entes descentralizados del Gobierno Provincial, como es este caso Aguas Santafesinas S.A., deben llegar verdaderamente al sector y no ser meros anuncios que terminan por no beneficiar prácticamente a nadie”, sentenció Lisandro Mársico.