“Una original iniciativa para quienes buscan trabajo”

Fue generada por el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti en este marco de emergencia sanitaria que derivó en profundizar una crisis socioeconómica que ya venía afectando a la sociedad y se reflejaba en los indicadores de empleabilidad.

FOTO ARCHIVO LEONARDO VIOTTI. Brindó detalles de la iniciativa que desarrolló.

Durante la pandemia sabemos que lo mejor para ser solidarios con los demás es quedarnos en casa para cuidarnos entre todos, esa fue la consigna que se planteó para poder darle batalla al coronavirus, que pareciera haber llegado para quedarse y hasta el momento no se encuentra cura. Pero además de esto, existen otras alternativas, en esta cuarentena para ser solidarios y empáticos con los demás y en muchos casos una simple acción puede cambiar la vida de otros.

Así es como el concejal Leonardo Viotti como representante de los rafaelinos, pero a su vez como vecino, empezó a pensar una alternativa para darle una mano a la gente, al que la está peleando en pandemia sobre todo en lo laboral, durante esta crisis sanitaria que trajo consigo una crisis económica y un parate de muchas actividades que lamentablemente se llevaron por delante miles de emprendimientos y puestos de trabajo rafaelino.

Leonardo Viotti, se refirió a esta iniciativa que desarrolló, al margen de su función pública, pero que sin lugar a dudas lleva impresa el compromiso con los vecinos de la Rafaela.



- ¿Cómo surgió la idea de la línea de whatsapp para búsquedas laborales?

- La propuesta en sí la estuve desarrollando junto con mi equipo, al interior del bloque, desde que comenzó la emergencia sanitaria, a partir de que muchísimos vecinos me contactaban por redes sociales y por teléfono y me compartían sus problemas, la mayoría se centraban en lo económico, en la falta de trabajo, de personas que vivían al día, de changas, que estaban empleadas en comercios que lamentablemente tuvieron que cerrar o que trabajaban en rubros que hasta el día de hoy permanecen cerrados y no están cobrando un sueldo. Empecé a pensar cómo desde la distancia y la virtualidad en la que estamos viviendo podía darle una mano a toda esa gente. Estuve tratando de encontrar el camino para canalizar esa necesidad de los rafaelinos en la que, como concejal, no tenía muchas alternativas y pensé que el whatsapp era el contacto más cercano que podíamos tener hoy en día.



- Y ¿cuál es la dinámica de funcionamiento?

- La línea está abierta para todos los que estén en la búsqueda de trabajo, allí la persona puede enviar sus datos personales y edad para que nosotros lo sumemos a la base de contactos y puedan recibir todas las ofertas laborales disponibles en la ciudad. Las búsquedas las rastreamos de la Oficina de Empleo Municipal y de aquellas instituciones como CCIRR y consultoras que hacen públicas las ofertas de trabajo. Reunimos toda la información y la compartimos con quienes la solicitan. De este modo, les enviamos todo lo disponible para que cada uno evalúe según su perfil que oferta es la más conveniente para postularse.



- Ahora que sabemos que existe esta alternativa como una vía de búsqueda de trabajo ¿cómo llega la gente a acceder al contacto por whatsapp?

- Es muy simple, lo que hice fue compartir en mis redes sociales un flyer con el teléfono al cual las personas podían enviar los datos que te comentaba antes y poder enviarle la información de las búsquedas. La línea es la que en el bloque de Cambiemos-UCR, denominamos línea whatsapp con vecinos, y está publicada también en la biografía de Instagram de cada uno de nuestros concejales para que puedan acceder directamente y contactarse. Hoy la tecnología de la comunicación nos permite esa cercanía que no podemos tener físicamente por la contingencia actual, pero que no quiere decir que no podamos estar de algún modo junto a la gente.



- ¿Cuánto tiempo hace que estás llevando adelante esto y qué repercusiones tenés?

- Arrancamos hará un mes y en muy poco tiempo se sumaron muchas personas, el primer día que lo publicamos explotó el celu de mensajes, llegaron unos 300 en pocas horas, lo que demuestra que una de las principales necesidades de nuestra gente es el trabajo, y como todo rafaelino, siempre apuesta al esfuerzo y a alcanzar una mejor calidad de vida por medio del empleo, que como se dice habitualmente, es el que nos dignifica.



- ¿Qué sensaciones te genera llegar a tantos rafaelinos?

- Primero estoy sorprendido, porque si bien sabía que era una necesidad importante, nunca creí que íbamos a alcanzar a toda la gente a la que llegamos. Y eso me pone muy contento, el poder estar dando una mano en medio de esta crisis que es económica y social y que además afecta muchísimo el ánimo de la gente. Lo sé porque mi familia también ha pasado por momentos jodidos, en los que a mis viejos les costaba muchísimo llevar un plato de comida a casa. Por eso, porque lo pasé, porque sé que es duro para el que lo atraviesa, es que traté de encontrarle una vuelta, un canal de ayuda, más allá de mi lugar como funcionario público, mi compromiso es como persona, porque tengo muchos conocidos que la están remando para poder salir adelante con sus familias y porque lo que no podemos hacer frente a esta situación es ser indiferentes, porque eso significa ser insensibles frente al dolor del otro. En mí siempre va a estar el interés por las causas sociales, que me movilizan a hacer y a no quedarme quieto, sabiendo que hoy todos necesitamos del apoyo de los demás. Estoy convencido que este es un tiempo en el que tenemos que apelar a la solidaridad, al trabajo conjunto, a la escucha y al acompañamiento para salir adelante. Las crisis, como bien dicen, son oportunidades para re pensarnos y encontrar alternativas que se traduzcan en ayuda y empatía hacia los demás, desde el lugar donde nos encontremos, siempre es posible ayudar.