84 nuevos contagios y un fallecimiento

09 de octubre de 2020 CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE RAFAELA

Los datos actuales de la pandemia en la ciudad.

La de este jueves fue otra jornada complicada y de malas noticias para Rafaela en relación a la pandemia que crece día a día en nuestro medio, al confirmarse otro número alto de nuevos contagios de coronavirus y una muerte más de un paciente rafaelino con Covid-19. Durante el reporte epidemiológico de este 8 de octubre, Martín Racca, subsecretario de Salud, anunció en la conferencia de prensa virtual "84 nuevos casos de coronavirus para Rafaela durante este jueves. El total de casos desde marzo de este año asciende a 1.216 de los cuáles activos se encuentran 428 y recuperados 774. En tanto, las personas aisladas son 1.368 y fallecidos 14. En esta jornada, tenemos que anunciar la triste noticia de un nuevo fallecido, que se trata de una persona adulta masculina (67 años y estuvo internado en el Hospital Jaime Ferré desde el domingo). Con respecto a la situación de las camas del Hospital, las internaciones del área Covid, en sala general, tenemos 18 pacientes, 9 sospechosos, y en cuanto a las camas de terapia intensiva tenemos 11 pacientes internados, 2 sospechosos y 10 con asistencia respiratoria mecánica".



SOBRE EL 107

También estuvo presente en el informe el Dr. Alejandro Brasca, coordinador del servicio de emergencias del 107, quien explicó cómo es el funcionamiento del mencionado servicio. "El 107 sigue funcionando para lo que habitualmente sucedía antes del Covid, llamadas por urgencias, emergencias o por algunas dudas de si era algo urgente o no. A esto se le ha sumado el Covid en los últimos 6 meses, lo cuál se ha visto incrementado en el último tiempo. Cuando ingresa la llamada al 107 de ese paciente que tiene síntomas compatibles con la enfermedad del Covid, el 107 lo primero que hace es identificar si es potencialmente grave, inmediato o no para ver si ya tiene que despachar un sistema de ambulancia o un médico o lo que fuera. Una vez que descarta esa situación y si se considera que es un cuadro leve, se lo incorpora al paciente dentro de un sistema donde va al Area de salud de la Municipalidad, los datos del paciente para que después, desde esa área lo llamen y le indiquen si lo van a hisopar o no. Lo van a llamar a las 72 horas y a su vez, cuando el paciente tiene comorbilidades, ese mismo dato se pasa a un grupo de médicos evaluadores que le van a hacer un seguimiento más estrecho a ese paciente por el riesgo que tiene de tener una enfermedad más severa. El 107 no les va a dar el turno para los hisopados, no le va a dar certificados ni de enfermedad ni de alta médica, tampoco va a dar información sobre los anticuerpos. Tampoco se debe rellamar al 107 porque no se lo hisopó, sino que se debe rellamar al 107 cuando se tiene un agravamiento de la enfermedad o si tiene otra cosa"



SOBRE EL 147

A continuación, Racca acotó que "la línea 147, la línea municipal de apoyo al 107, es para todas las consultas que el Dr. Brasca nombró que el 107 no realiza, o sea que ante la duda hay que llamar al 147, por síntomas se llama al 107. Hoy, si perdemos el gusto, si perdemos el olfato es diagnóstico de coronavirus. Si yo hago un hisopado a una persona que perdió el olfato, muchas veces me da negativo y le tengo que explicar al paciente que tiene Covid pero con hisopado negativo. Así que al hisopado, tal como lo venimos explicando sucesivamente, sólo lo vamos a utilizar para gente que tenga comorbilidades, sea mayor de 65 años, trabaje en el área de salud. esté embarazada o trabaje en situaciones de confinamiento como las instituciones de adultos mayores, o las personas que deben internarse. Ese insumo se guarda para las personas que tienen alguna gravedad. Las otras personas, en su la mayoría, no necesitan el hisopado, y se realizará después del tercer día para aumentar el rédito del diagnóstico y no vuelva a llamar al 107 al día siguiente u al otro día. Nosotros los vamos a llamar, así que quédense tranquilos. Sólo hay que llamar al 107 si se tiene disnea, que es la falta de aire, la agitación o el empeoramiento de esos síntomas. Es el único motivo por el cuál se debe volver a llamar al 107, todo lo otro tiene su carril y lo estamos ajustando permanentemente, pero hoy estamos al día. Recién -por anoche- terminamos de llamar a la gente que se reportó el lunes para hacer los estudios correspondientes y para hacer la ficha correspondiente para los que presentaban síntomas compatibles por nexo clínico-epidemiológico".



FUNCIONARIOS AISLADOS

Ante el aumento de casos en las áreas municipales, Cecilia Gallardo, secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia y responsable del área de recursos humanos del municipio, volvió a formar parte del reporte, al igual que el miércoles, y expresó que "de los 1401 empleados que tenemos, hay 27 personas aisladas con síntomas compatibles con Covid, lo que representa un 2% del personal total, tenemos 67 personas aisladas por ser contacto estrecho con algún Covid positivo, lo que representa un 5% del total de los empleados municipales, tenemos 5 personas con Covid positivo, un 0,4% del total, y a 12 personas recuperadas. En este sentido, las secretarías más afectadas son las de obras y servicios públicos y la de ambiente y movilidad. Tenemos varias cuadrillas que no están prestando sus servicios, como las de pavimento, obras menores, bacheo y concreto asfáltico y la de cordón-cuneta. Además, el área de adoquinado se encuentra trabajando con el 20% de su personal. En tanto, el área de ingeniería de tránsito y el de señalización urbana se encuentran sin prestar servicios por esta situación. En menor medida, la secretaría de gobierno y participación, puntualmente el área de licencia y juzgado de faltas, en donde se ha detectado un caso de Covid positivo y hay varios aislados. Por ese motivo, el lunes pasado hemos procedido al cierre de las oficinas para realizar la limpieza y desinfección correspondiente y reorganizar el trabajo para el resto de las personas, con lo cuál hoy dicha área contaría con el 90% de su personal para prestar servicios. Es importante recalcar que algunas áreas que cuentan con mucho personal y también una gran cantidad de atención al público, requieren el cierre por 24 horas y otras áreas donde hay menor cantidad de personal trabajando, esta actividad de desinfección puede realizarse en un plazo menos de tiempo. Todas estas tareas se realizan conforme a los protocolos que tenemos y bajo las indicaciones sanitarias municipales. Ante esto, se han cambiado los turnos y las rotaciones del personal de los equipos de trabajo". En este sentido, entre los funcionarios del Ejecutivo municipal que se encuentran aislados y con síntomas son Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Social, y Mariana Andereggen, Secretaria de Educación. Cabe consignar que el miércoles, el subsecretario de Deportes, Ignacio Podio, había confirmado en sus redes sociales que se había contagiado de coronavirus.