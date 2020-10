Importadores critican medidas cambiarias

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) advirtió ayer que las medidas cambiarias tomadas por el Banco Central "llegan tarde" y no lograrán tranquilizar al mercado financiero. "El problema de la Argentina no son las importaciones, sino la sostenibilidad financiera de su balanza de pagos", señaló la cámara en un comunicado.

"En una situación como la actual, sostener la venta de divisas a familias argentinas a un tipo de cambio mayor que el que reciben los exportadores y menor en casi un 50% respecto del tipo de cambio financiero, no resultaba sostenible", advirtió la CIRA.

Consideró que los dólares "son necesarios para las empresas que necesitan importar". Al criticar las medidas tomadas por el Banco Central, sostuvo que "se podrían haber diseñado instrumentos en pesos, con ajuste según inflación o tipo de cambio, que compitieran con la evolución del tipo de cambio, y cuando se pensó el plazo fijo en pesos ajustable por evolución del tipo de cambio fue tarde".

La cámara consideró que "los bancos nunca mostraron interés en fondearse sobre la base a productos de estas características por la dificultad de trasladar esa variabilidad en el costo de fondeo a sus productos activos". "En cuanto al resto de las medidas, probablemente lograrán el efecto contrario al deseado, en el marco de una devaluación sin beneficios económicos, pero con costos políticos y económicos", agrega el comunicado.

La CIRA advirtió que "cada vez serán menos las empresas argentinas que puedan acceder a financiamiento internacional en condiciones competitivas, para financiar proyectos de capital y pagar importaciones de insumos o equipos, que son necesarios para producir y exportar" .

La cámara alertó que las empresas tendrán problemas para acceder a un crédito externo y preguntó qué banco los otorgará si las compañías "no saben si podrán acceder al mercado de cambios para cancelar sus deudas, y a las que el propio BCRA las obliga a ingresar en una restructuración compulsiva de sus pasivos financieros".