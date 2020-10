Imparable Nacionales 09 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El dólar blue tocó ayer un nuevo máximo histórico de $157 y la brecha con el mayorista superó el 103%, mientras el Banco Central vendió entre u$s 15 y 20 u$s millones para abastecer la plaza cambiaria. El tipo de cambio en el circuito financiero informal escaló por tercer día consecutivo, en medio de un clima de cautela y una presión que no cede tras las nuevas medidas económicas.