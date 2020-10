Stewart: "Fangio es el mejor piloto de todos los tiempos" Deportes 08 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Jackie Stewart no lo dudó y fue contundente: "Juan Manuel Fangio es en mi mente el mejor piloto de todos los tiempos”. El campeón del mundo de Fórmula 1 en 1969, 1971 y 1973 a su vez afirmó que “Jim Clark fue el segundo mejor, incluso por delante de Ayrton Senna. Pero esa gente sólo corría a veces seis, ocho o nueve carreras al año en la Fórmula 1. Conducían deportivos, GT...Hamilton, o cualquiera de los otros grandes contendientes, están haciendo 22 carreras solo en F1. No compiten en turismos, ni en GT, ni en IndyCar, ni en Can-Am... La presión hoy en día es mucho más relajada".

¿Entonces donde ubica Jackie Stewart a Hamilton? "Lewis tomó una muy buena decisión cuando dejó McLaren para irse a Mercedes. Me quito el sombrero ante él por tomar esa decisión. Pero sinceramente, el auto y el motor son hasta ahora tan superiores que es casi injusto para los demás".

Sin embargo, Stewart no negó la calidad del ya 6 veces campeón al comentar en el podcast oficial del Gran Premio de Australia, «In the Fast Lane».

"Lewis maneja extremadamente bien, no estoy menospreciando sus habilidades de ninguna manera. Pero decir que Lewis es el más grande de todos los tiempos me resultaría difícil de justificar, por todo lo que hicieron otros pilotos. Veía a Ascari, Nuvolari y Caracciola y gente así. Vi a algunos de los mejores pilotos de carreras del mundo. Y ahí es donde a veces había una diferencia entre los muy, muy grandes pilotos y los que tenían mucho éxito. Entonces decir que Lewis es el mejor de todos los tiempos sería difícil de justificar para mí".