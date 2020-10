Podoroska quiere seguir haciendo historia en París Deportes 08 de octubre de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO NA POR OTRO GRAN PASO./ Nadia jugará ante la polaca Swiatek.

La rosarina Nadia Podoroska buscará hoy mantener encendida la ilusión cuando enfrente a la polaca Iga Swiatek por un lugar en la final de Roland Garros, desde las 10:00 (hora argentina) en la cancha "Philippe Chatrier". Podoroska, de 23 años y actual 131 del ránking mundial tuvo un sobresaliente desempeño este martes para agigantar su sueño, ya que venció a la ucraniana Elina Svitolina (5°) con parciales de 6-2 y 6-4 para convertirse en la primera jugadora de la Era Abierta que, llegando al cuadro principal desde la clasificación, se metió entre las cuatro mejores del certamen parisino sobre polvo de ladrillo.

La "Peque" necesitó de una hora y 20 minutos de juego para demostrar un carácter impresionante, dominar con un saque sólido, un drive poderoso -metió 30 winners- y constantes cambios de ritmo y alturas. Fue la octava victoria consecutiva -las tres primeras en la clasificación- en el polvo de ladrillo para la rosarina, que durante la pandemia de coronavirus debió entrenarse en su casa contra un colchón.

La campeona panamericana en Lima y representante de la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio enfrentará a la polaca Iga Swiatek, número 54º del ranking WTA, que superó a la italiana Martina Trevisan (159º) por 6-3 y 6-1 y también avanzó a semis por primera vez.

Estos diez días inolvidables para Podoroska se trasladarán inmediatamente a su ránking, ya que se aseguró presencia entre las mejores 47 del escalafón de la WTA. La rosarina ya hizo historia al convertirse en la primera argentina en llegar a semifinales de una cita de Grand Slam en los últimos 16 años, desde Paola Suárez.

Entrenada por Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi, Podoroska demostró que no tiene techo y que sin las mejores del circuito en carrera, como Halep, la bielorrusa Viktoria Azarenka, la española Garbiñe Muguruza o la estadounidense Serena Williams, puede permitirse soñar con otro triunfo que la instale en la final del sábado. Otra marca que intentará batir la rosarina será convertirse en la primera argentina en pasar las "semis" en el Grand Slam francés, algo que no consiguieron sus cuatro antecesoras: Raquel Giscafré, Gabriela Sabatini, Suárez y la cordobesa Clarisa Fernández.

La argentina ya se ha asegurado premios por 425.250 euros y no tendrá una rival sencilla en las "semis", ya que la polaca Swiatek es una figura incipiente y en octavos de final dejó afuera del torneo a la máxima favorita al título, la rumana Simona Halep (2), campeona de Roland Garros en 2018.

Quien resulte airosa del duelo Podoroska - Swiatek enfrentará a la ganadora del partido que luego disputarán la estadounidense Sofia Kenin y la checa Pietra Kvitova. Kenin (cuarta favorita) venció a su compatriota Danielle Collins (57) por 6-4, 4-6 y 6-0, en 2 horas exactas; en tanto que Kvitova (séptima) sacó del torneo a la alemana Laura Siegemund (66) por un doble 6-3, tras 1 hora y 18 minutos de juego.