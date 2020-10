Uruguay recibe a Chile

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Selección de Uruguay recibirá hoy a su par de Chile mientras que el combinado de Paraguay será local del elenco de Perú en dos partidos válidos por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

El conjunto uruguayo se enfrentará al equipo chileno a partir de las 19.45 en el estadio Centenario de Montevideo con arbitraje de Eber Aquino (Paraguay) y en el elenco oriental no estará Edinson Cavani, por lo cual Luis Suárez será el referente de ataque.

El entrenador Óscar Tabárez tendrá las bajas del arquero Fernando Muslera, quien se encuentra lesionado, y del defensor José María Giménez, recientemente recuperado tras padecer coronavirus, ni con Cavani, al que decidió o citar.

Si bien aún no confirmó el equipo, Tabárez podría reemplazar a los mencionados futbolistas con Martín Silva, Sebastián Coates y Jonathan Rodríguez o Maximiliano Gómez para acompañar a Suárez.

Uruguay no pierde en Montevideo por eliminatorias desde el 23 de marzo de 2017 mientras que Chile intentará cambiar la racha en un estadio donde se le hace muy difícil imponerse.

En el elenco trasandino sobresalen las presencias de Alexis Sánchez y Arturo Vidal como principales figuras y el técnico Reinaldo Rueda no contará con Gary Medel, quien el fin de semana se lesionó jugando para su equipo y fue liberado de la convocatoria.

Además tendrá la baja de Mauricio Isla, quien dio positivo en coronavirus y, ante estas ausencias, el entrenador colombiano apostaría por Paulo Díaz, Enzo Roco y Francisco Sierralta.



Uruguay-Chile



Estadio: Centenario (Montevideo).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

Hora de inicio: 19.30.



Uruguay: Martín Silva; Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández o Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez; Jonathan Rodríguez o Maxi Gómez y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.



Chile: Gabriel Arias; Paulo Díaz, Enzo Roco, Francisco Sierralta; José Pedro Fuenzalida, Arturo Vidal, Sebastián Vegas, Charles Aránguiz, Lorenzo Reyes; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.