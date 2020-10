Amistosos Internacionales Deportes 08 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La jornada de partidos amistosos tuvo varios choques interesantes, mientras las diferentes selecciones se preparan para sus compromisos oficiales. En el caso de los combinados europeos, el fin de semana tendrán compromisos por la Nations League.

El campeón del mundo goleó en París a Ucrania 7-1, con dos goles de Olivier Giroud, quien se convirtió en el segundo máximo artillero de la selección gala detrás de Tierry Henry. Los dirigidos por Didier Deschamps no tuvieron a Leo Dubois y Adrien Rabiot, por coronavirus, mientras que Andriy Shevchenko perdió ocho futbolistas a raíz del Covid-19.

Portugal y España igualaron sin goles. El principal duelo del día finalizó en cero. Cristiano Ronaldo fue reemplazado a los 73 minutos mientras que Ansu Fati permaneció en el banco de suplentes. Los lusos visitarán el domingo a Francia por la Nations League, mientras que los ibéricos recibirán el sábado a Suiza por el mismo certamen.

Alemania y Turquía igualaron a puro gol, fue 3-3. En el estadio Rhein Energie alemanes y turcos disputaron un partidazo a pesar del empate. Julian Draxler, Florian Neuhaus y Luca Waldschmidt fueron los goleadores para los locales mientras que Ozan Tufan, Efecan Karaca y Kenan Karaman para la visita. Los germanos visitarán el sábado a Ucrania, mientras que su rival de esta tarde se presentará el domingo en Rusia.



Otros resultados: Países Bajos 0 - México 1, Italia 6 - Moldavia 0, Suiza 1 - Croacia 2. Juegan hoy: Inglaterra vs Gales, Bélgica vs Costa de Marfil.