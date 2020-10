Nico Castro, el pibe rafaelino que se quiere ganar un lugar en la "Lepra" Deportes 08 de octubre de 2020 Redacción Por El mediocampista, ex 9 de Julio, de 19 años, sueña con jugar en la primera de Ñuls. "Sé que puedo pelear".

El rafaelino Nicolás Castro es un talentoso mediocampista ofensivo de 19 años que se está ganando un lugar entre los once titulares de Newell's. Eso parece a juzgar por lo sucedido en los dos amistosos de pretemporada que la Lepra disputó hasta acá, ante Unión y Atlético Rafaela.

"Me siento muy bien, sé que puedo pelear para estar entre los once. Estoy tranquilo", dijo el ex jugador de 9 de Julio de su ciudad en diálogo con Zapping Sport por Radio 2, donde además comentó en qué lugar de la cancha se siente más cómodo. "A mí me gusta jugar de enganche, pero ahora estuve jugando de interno, de 8, y también me sentí cómodo. El técnico me pide que cuando tenga la pelota, que encare, que haga jugar al equipo. Y también que cuide el retroceso", explicó.

Hace unas semanas, el coordinador de inferiores del club del Parque, Enrique Borrelli, dijo que le ve a Castro algunos destellos del juego de Juan Román Riquelme: "Me lo comentaron varias veces y me gusta que hablen así. Me gusta, siempre lo miraba. La pegada es una de mis armas, me gusta pegarle de afuera con las dos piernas. Pero trato de hacer mi nombre, con mis cualidades".

Castro, que llegó a Newell's en 2017, elogió a Scocco, Maxi, Pablo Pérez y Formica: "Los cuatro son unas bestias, te aconsejan siempre con la experiencia que tienen, te hacen hacer las cosas bien dentro de la cancha, en los entrenamientos, todo".

Y cerró: "Ahora Kudelka me está dando continuidad y eso es muy bueno. Estoy con muchas ganas, quiero aportarle al equipo".