Se destacó la recuperación que se está dando en el rubro de las agromáquinas SUPLEMENTO RURAL 08 de octubre de 2020 Redacción Por En el marco de la presentación de la aplicación Manus, Fernando Zaragosí, presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba, habló sobre la recuperación en el sector.

"El año arrancó con un primer trimestre por debajo del año anterior, el segundo hubo ya una recuperación a pesar de esos días de abril sin apertura. En este segundo trimestre recuperamos la baja que habíamos tenido e incluso el primer semestre se ubicó por encima del acumulado en el año 2019. Tengamos en cuenta que tanto en 2018 como en 2019 no habían sido buenos años", comenzó señalando Fernando Zaragosí, presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba, y directivo de la empresa Ingersoll, asentada en Monte Maíz, en diálogo con TodoAgro..

Describiendo la actual coyuntura, puntualizó que "llegamos a este tercer trimestre que estamos transitando donde la demanda se tornó firme y creemos que va a ser el trimestre que va a definir el año. Fue de menor a mayor y este tercer trimestre va a ser el mejor de los tres. De no tener una situación imprevista pensamos que va a ser un año muy bueno por encima del 2017 y 2018. Estamos a esperas de que toda la cadena no sufra ningún traspié, ya sea logístico, sanitario, de créditos, etc.".



MARCANDO UNA

TENDENCIA

Al desagregar por sector, el titular de Afamac expresó que "vemos que algunos sectores que están marcando una tendencia bastante por encima de la media, ya sea pulverizadoras autopropulsadas o algún otro sector, que son segmentos que en los dos años anteriores no habían tenido la actuación que tuvieron otros, ya sea sembradoras en otros años".

Por otra parte, destacó también el aporte del financiamiento al decir "nosotros creemos que el productor está con un perfil de inversión, de cambios de equipo y se están renovando equipos que no se renovaron años anteriores".

Además, Zaragosí precisó que "lo que está ocurriendo ahora es reacomodándose el parque de máquinas de acuerdo a la oportunidad del campo, pero en realidad la totalidad de los sectores ha tenido una mejora y están trabajando bien".



LO DE LA MACRO

Respecto a la macro señaló que "a nosotros nos preocupa la inflación y los costos sistémicos o macro que tiene la Argentina. El dólar si mañana lo revalorizamos por algún motivo de golpe, sabemos que al término de dos meses la situación lo alcanza y en muchos casos nos supera, entonces para nosotros no es tan relevante donde está ubicado el dólar, sino los niveles de inflación. Por otro lado también nos interesa saber de qué forma vamos a poder resolver de una vez por todas la falta de competitividad que tiene Argentina para producir, ya sea costo de mano de obra, costo de logística, carga impositiva, y por supuesto que en ese contexto mejorando eso se mejora en gran parte la exportación. Tenemos que trabajar en todas esas variables, el tipo de cambio es una más que depende del contexto".



BALANZA COMERCIAL

Preguntado respecto a la balanza comercial en el sector de agromáquinas dijo que "es deficitaria, ya que los equipos de mayor valor, los más costosos son equipos que acá no se fabrican, o a lo sumo se ensamblan. Estamos hablando de los de recolección de cosecha y tractores. Gran parte de esos sectores son de empresas multinacionales, y esos de rubros deben estar entre el 60% y 70% del total de volumen de negocios en el país"



NUEVA APLICACION

La nota con Zaragosí fue lograda en el marco de la presentación por parte de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), junto a la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA), de la aplicación Manus app.

Se trata de una aplicación gratuita para móviles, diseñada para resolver las dificultades comunicativas que se presentan a diario en la vida industrial. Este desarrollo funciona como una vía rápida de comunicación entre distintas cámaras industriales, las empresas asociadas, el Banco de Córdoba y el Ministerio de Industria de Córdoba.

"Desde nuestro Taller de Planificación Estratégica una de nuestras áreas planteó la necesidad de tener una herramienta para tener la información centralizada. Pensábamos que íbamos hacia un mundo hiperconectado y teníamos que tener una herramienta para mantener la información en un solo lugar. Cuando nos pusimos a pensar, la hicimos extensiva porque cuando la presentamos en Córdoba apareció la idea innovadora de que sea una herramienta única para todo el entramado industrial cordobés. Es una App que se baja por Play Store, y es compatible con Android y Iphone; y de libre utilización, por lo tanto cualquier persona de la provincia de Córdoba que quiera consultar como está la industria puede ingresar sin ser parte de una asociación! comentó Zaragosí.

Y añadió que "el objetivo principal de Manus es que sea un espacio virtual para reuniones, interacciones, asociación y participación de toda la industria cordobesa".



LO QUE OFRECE

Manus ofrece la posibilidad de diferenciar la información procedente de cada entidad, de manera ordenada y manejable, y permite gestionar la agenda propia, con un sistema de recordatorios y notificaciones sobre los eventos próximos.

Paralelamente, Manus funciona como canal directo entre el Ministerio de Industria de la provincia, el Banco de Córdoba y los usuarios, y es resultado del trabajo conjunto entre AFAMAC y CIIECCA. La idea nació en 2018, a partir del Plan de Cooperación entre ambas entidades, que también generó el proyecto MA.Te 4.0.

Y el desarrollo contó con el apoyo económico de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y de la Secretaría de Industria de la Provincia.