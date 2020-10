Elección de caballo

La elección de un equino requiere la evaluación de una serie de aspectos, y el médico veterinario Jorge M. Genoud, de acuerdo a una publicación de TodoAgro dio a conocer lo siguiente.

Nos enfocaremos en las cualidades de un animal por su tipo, conformación, salud, estado general o porque se destaca en distintas actividades como el deporte, trabajo, reproducción u otras, porque si lo preferimos deberá satisfacer plenamente con la aptitud o capacidad para realizar ese papel. Es importante apreciar otros aspectos básicos como: la raza seleccionada y su genealogía, la posibilidad de adquirir un mestizo, la edad, precio, etc.

Hay deportes y actividades que se cumplen con animales de una raza determinada y esto tiene sus ventajas porque estos equinos fueron criados siguiendo patrones de selección, como: rendimientos o performance propios, desempeño de sus antecesores en competencias y en la reproducción, datos sobresalientes de familiares cercanos, etc.

De todas formas hay una condición fundamental y es su idoneidad para realizar su función con eficiencia, también deberá estar acompañado de buenas condiciones físicas, aplomos correctos y un organismo ausente de lesiones. Si se tratara de un reproductor, debe ser evaluada la conformación física y funcional de su cuerpo en general y de su aparato genital en particular, deberán estar ausentes los defectos hereditarios, es importante conocer su historia reproductiva, y además, consultar si tuvo descendencia.



LA ELECCION Y ALGO MAS

* La persona encargada de la elección, debe tener bien establecido los objetivos para seleccionar, además contar con la capacidad para percibir y evaluar con extremada precisión los valores positivos pero también los negativos de uno o varios equinos. Es esencial ser metódico y ordenado, siguiendo todos los pasos necesarios para llegar a la meta final sin olvidar nada por considerar.

* Posición de la persona que observa al caballo: el operador debe situarse adelante del caballo para observarlo, luego desde atrás y ambos costados, realizando una inspección minuciosa y detallada del cuerpo, cabeza y extremidades del caballo. Lo hará desde distintas posiciones y la mirada debe recorrer desde arriba hacia abajo del animal y viceversa, primero debe hacerse desde las cercanías del animal y luego a cierta distancia.

* ¿Qué debe ver?: buscará reconocer la normalidad de su estado general, conformación, anatomía, fenotipo, sus aplomos normales o anormales y la posible existencia de deformaciones o alteraciones congénitas o adquiridas situadas en la estructura normal de tejidos blandos y duros.

* ¿En reposo o en movimiento?: inicialmente se efectúa en reposo y luego en movimiento (paso, trote y galope) para detectar anormalidades, como posibles claudicaciones que modifiquen el movimiento normal.

* ¿Cómo debe ser el piso?: el piso donde estará parado el equino al ser examinado, debe ser firme, parejo y uniforme, de manera que permita que el animal se apoye perfectamente y de esa forma se vean íntegramente todas las estructuras físicas que componen el cuerpo del caballo, aún sus cascos.