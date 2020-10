Eco Management lanzó una calculadora de residuos pecuarios en efluentes SUPLEMENTO RURAL 08 de octubre de 2020 Redacción Por Con la mira puesta en seguir aportando soluciones para el manejo adecuado de los residuos pecuarios, la empresa Eco Management puso a disposición de usuarios de su sitio de internet una calculadora de residuos pecuarios que es gratuita.

IMAGEN INTERNET RESIDUOS. Eco Management lanzó una calculadora. IMAGEN INTERNET

La empresa Eco Management, nacida en el seno del grupo Fertec y con base en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, sigue aportando herramientas para una adecuada gestión de efluentes y purines de tambos, feedlots, granjas porcinas y avícolas e industrias.

"Cuando uno habla de los procesos productivos, cuando se intensifican, ya sea desde una empresa láctea, o se intensifica la producción pecuaria uno de los primeros problemas que surgen son de carácter ambiental. Generalmente porque no se invierte en el proceso de tratamiento y los residuos de esos procesos intensivos, porque se consideran justamente residuos. No se busca una solución factible de que se puedan valorar esos residuos para nuevos procesos", comenzó a explicar el ingeniero Leonardo Genero, gerente de Eco Management, en diálogo con TodoAgro.



UNA MISION

La misión de la compañía es ayudar a encontrar soluciones a medida para la gestión ambiental, para la generación de bioenergía o la producción de enmienda orgánica estabilizada y de calidad certificable, y en definitiva minimizar el impacto ambiental de la producción agroindustrial.



UN OBJETIVO

El objetivo de sus prestaciones es ayudar en la medida de cada planteo productivo, y al respecto Genero dijo "hacemos énfasis en encontrar en el residuo o biomasa una recuperación, transformación para volverla al suelo. Esa transformación no es más que gestionar nutrientes, ya que uno reutiliza materia orgánica, y la materia orgánica es la naturaleza misma del suelo".



TRAS EL "DESTETE"

Eco Management ya no es una unidad de negocios dentro de Fertec, y en la actualidad tras su "destete", se ha conformado legalmente como una empresa que sinergia acciones con Fertec y otros estamentos relacionados a la solución para el manejo de residuos pecuarios como Agroassay.

Sobre la base del aporte de esta compañía dirigida por Claudio Kvolek, Eco Magnagement lanzó la primera calculadora de residuos pecuarios, "donde el productor puede definir y considerar cuál es la capacidad o el porcentaje del efluente que tiene y valorizar, definir básicamente cargando un par de datos de qué manera puede darle valor a esos residuos. Obviamente hay que encontrar la herramienta técnica y la infraestructura para lograr eso, pero ya puede saber y valorizar lo que el productor ya tiene", indicó Leonardo Genero.



MODO DE ACCESO

Para acceder a la calculadora hay que ingresar al sitio de Ecomanagement (www.ecomgmt.com.ar) y buscar la calculadora, ingresándole diversos datos del establecimiento a mensurar, tales como la cantidad de animales que tiene, e inmediatamente la calculadora dictamina cuántos metros cúbicos de biogás generaría ese efluente con una buena gestión, por ejemplo.

Sobre lo precedente, se puntualizó que "son cálculos teóricos, pero una vez que uno tiene el cálculo puede empezar a evaluar a ver qué posibilidades tiene, cuántos nutrientes puede utilizar o que sistema puede adoptar.

La calculadora se basa en la tabla para definir los valores de efluentes que están expuestos en el libro de Claudio Kvolek (Gestión Ambiental Pecuaria), y con ese aporte podemos definir qué balance de nutrientes se tiene de acuerdo a la cantidad de animales", manifestó finalmente Genero.



DETALLES DE

LA EMPRESA

Ecomanagement es una empresa de Marcos Juárez (Córdoba), especializada en tecnologías para el manejo de residuos pecuarios y efluentes de unidades agropecuarias.

Fue fundada en 2017 como unidad de negocios dentro del grupo Fertec.

Y se conoció que desde 2020 adquirió el perfil de empresa.

Entre los productos ofrecidos se cita lo relacionado a gestión de efluentes, plantas de biogás, sistemas de compostaje, y sistemas de alimentación.