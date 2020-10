Festram rechazó otra oferta y comienza paro de 48 horas

No hubo final feliz en el nuevo capítulo del conflicto de los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe que reclaman una recomposición que mejore el poder adquisitivo de sus salarios, congelados desde principios de este año sin cláusula gatillo que al menos equipare el ritmo de una inflación que ya supera el 20% en lo que va del 2020. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), que nuclea a 40 gremios entre ellos el SEOM de Rafaela, ratificó la medida de fuerza ayer a la tardecita luego de fracasar la última reunión paritaria que se inició cerca de las 18 horas. De esta forma, ni hoy ni mañana habrá actividad en el ámbito de los municipios y comunas, afectando entre otras tareas el control en los accesos de Rafaela que se han convertido en vitales en tiempos de pandemia. También impactará en los recorridos de prevención en seguridad que efectúan los móviles de la GUR.

Atrás quedaron las declaraciones optimistas que el secretario de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, había pronunciado el martes tratando de mejorar el clima seco, frío y gris de la paritaria. Incluso el titular del SEOM rafaelino, Darío Cocco, había admitido que las posturas de intendentes y gremios se habían acercado y que el acuerdo estaba más cerca. De todos modos, siempre se dejó en claro que el paro estaba firme y solo se levantaría ante una "propuesta superadora" de los municipios y comunas.

Pusineri, en un intento por encausar el diálogo, había sugerido que los acuerdos salariales que la Provincia cerró con gremios como Amsafe, ATE y UPCN podían funcionar como modelo para la paritaria municipal, en referencia a pagos de sumas no remunerativas o bonos de emergencia. Pero si hay algo que los gremios municipales rechazan son precisamente los pagos que consideran "en negro" en alusión a los bonos o sumas no remunerativas.

El intendente rafaelino, Luis Castellano, dedicó gran parte de la jornada a la búsqueda de alternativas para destrabar un conflicto cada vez más complejo. Como en la antesala de reuniones de las últimas semanas, se comunicó con otros intendentes de la Provincia, como el santafesino Emilio Jatón y el rosarino Pablo Javkin. En el marco de estos contactos se acordó incorporar una leve mejora en la propuesta salarial, según admitieron a este Diario fuentes sindicales. "Los gobiernos municipales aceptaron incorporar parte del aumento ofrecido como suma remunerativa, pero no era lo que esperábamos. Digamos que no hubo esa oferta superadora que tanto queremos y como no hubo avances, hay paro", agregaron.

A lo largo de la jornada, los empleados municipales rafaelinos seguían con expectativa la marcha de las negociaciones y a partir de ese cambio de clima que se había dado desde el martes en la paritaria, se esperaba el acuerdo y un anuncio sobre el aumento del salario. Finalmente no ocurrió y el conflicto está en el mismo lugar, aunque con negociadores que sufren el desgaste de un diálogo sin resultados.

"Los municipios y comunas están encorsetados por los acuerdos salariales alcanzados por la Provincia. No se pueden o no quieren diferenciar. Los trabajadores queremos un aumento que se incorpore al recibo de sueldo que también beneficie a los jubilados. Queremos defender la estabilidad de las cajas previsionales", agregaron las fuentes gremiales.

Por caso, el Centro de Jubilados y Pensionados Municipales y Comunales de Rafaela y la Región manifestaron anoche su "adhesión a las medidas de fuerza dispuestas por la FESTRAM en reclamo de mejoras salariales".

En un breve comunicado que lleva la firma de la presidente, Rosita B. de Ambroggi y de la secretaria, Delia Sosa, la entidad señaló que "los jubilados municipales han sufrido el deterioro de sus haberes durante el presente año" y que "la no aplicación de la 'cláusula gatillo', la falta de pago del bono de $ 2.400 que recibieron en dos oportunidades los demás beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, a lo que debe agregarse la deficitaria atención de la Obra Social IAPOS, perjudican al sector pasivo en una época tan difícil para los adultos mayores".



SERVICIOS MUNICIPALES

El edificio municipal y dependencias descentralizadas permanecerán cerradas durante este jueves y viernes. Los turnos otorgados para tramitar la licencia de conducir o el ingreso a la moratoria de tributos municipales serán reprogramados, en tanto que ni hoy ni mañana se cobrará estacionamiento en el microcentro.

En lo que respecta a la recolección domiciliaria de residuos, ni anoche ni hoy por la noche se presta el servicio que se retomará este viernes por la noche con los biodegradables. El Eco Punto, el Complejo Ambiental y el Cementerio Municipal permanecerán cerrado jueves y viernes.

Finalmente, se definió una modalidad especial para el servicio esencial de la línea telefónica 147, que ante el aumento de casos de Covid-19 y consultas, complementa la atención del 107. En este sentido, el Municipio atiende las llamadas telefónicas a esta línea gratuita de lunes a domingo, en el horario de 7 a 22.