“No estamos trabajando en colapso, pero siempre al límite"

Con un sostenido aumento de contagios en la ciudad, a la par de una mayor demanda de camas críticas y respiradores, el director a cargo del Hospital Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, fue contundente al analizar la actual situación del sistema de salud para enfrentar la pandemia.

FOTO ARCHIVO DIEGO LANZOTTI. El nuevo director del Hospital "Jaime Ferré" explicó cómo se encuentra actualmente el nosocomio.

Con un convenio público-privado funcionando en el marco de la pandemia de Covid-19, el Dr. Diego Lanzotti, director a cargo del Hospital Jaime Ferré, contó cómo está la institución afrontando los desafíos que tiene en medio de una creciente demanda: “hoy estamos con 11 pacientes con asistencia mecánica respiratoria, 14 en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y 24 pacientes en Terapia Intermedia. Esa es la ocupación al día de hoy”, señaló.

Al referirse al trabajo articulado que desde el subsector público llevan adelante con el subsector privado en el marco del convenio firmado con el MInisterio de Salud de la provincia, el Dr. Lanzotti explicó que “se viene trabajando bien y sin inconvenientes; se están derivando los pacientes que pasan primero por la guardia del hospital y de acuerdo al criterio de gravedad se va coordinando la derivación e internación al privado. Nosotros estamos tratando de prestar el servicio de traslado y llevamos a cabo las visitas con gente del hospital para corroborar que las necesidades de los pacientes estén cubiertas”.

En cuanto al escenario que hoy se presenta en el efector público de salud, el director a cargo precisó que “la demanda de los pacientes Covid es alta, estamos trabajando todos los profesionales, es decir los médicos, kinesiólogos, enfermeros, bioquímicos y servicios generales colaborando en la atención de los pacientes. La idea es que todo el cuerpo del hospital esté abocado a esta patología”. Respecto a la disponibilidad de camas el doctor Lanzotti especificó que se va determinando de acuerdo a las necesidades.

Por otra parte y de acuerdo a esta curva de contagios que está en aumento y a la exigencia que esto le supone al sistema de salud local, el director manifestó que “estamos siempre dependiendo de la cantidad de personal disponible y todos ven en la comunidad que hay mucha gente aislada que compromete algunos servicios no esenciales pero a su vez hay personas aisladas que pertenecen a los servicios esenciales; en nuestra actividad pasa exactamente lo mismo. Hoy la terapia intensiva técnicamente estaría llena y si bien tenemos alguna disponibilidad para poder ampliar a más camas, se hace a costa de reducir las camas de terapia intermedia. En definitiva es como si todos los días trabajáramos al límite. No estamos trabajando en colapso pero siempre al límite de camas y tratando de regular las necesidades que nos impone la pandemia todos los días”, subrayó.

El Dr. Lanzotti se refirió a uno de los aspectos que más desnuda esta pandemia y que tiene que ver con la saturación del recurso humano que forma parte de salud y manifestó que “nosotros tenemos personal aislado, desgraciadamente tenemos un personal activo que está enfermo en una situación crítica y el resto del personal que dio positivo de Covid fueron casos leves. Esto marca una tendencia en cuanto al nivel de atención”. Y agregó: “siempre que falta gente se exige más al personal que está en sus turnos trabajando.



USO DE IBUPROFENO INHALADO

El Dr. Diego Lanzotti, al ser consultado acerca del uso de ibuprofeno inhalado -autorizado en la provincia de Santa Fe para su uso compasivo-, dijo que en el hospital se lo está utilizando en pacientes que lo solicitan o a los que se les propone el tratamiento y lo aceptan y dijo que “estamos dando los primeros pasos y si bien todavía no tenemos conclusiones, contamos con la disponibilidad para quienes están internados con coronavirus”.



NO FALTAN RESPIRADORES

Sobre la cantidad de respiradores con los que cuenta, atendiendo la alta demanda, el doctor señaló que “hay disponibles a partir de que el gobierno provincial ha provisto al hospital de respiradores pensando en un pico de necesidad que están en condiciones de ser utilizados, pero todo esto va de la mano del recurso humano. No tenemos deficiencia de respiradores”, destacó.