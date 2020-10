No cumplir el aislamiento conlleva sanción penal Locales 08 de octubre de 2020 Redacción Por Ante la presencia de síntomas ligados al coronavirus, es legalmente obligatorio informar a las autoridades sanitarias y, en el caso de ser empleados o empleadas, reportar a sus correspondientes trabajos. Asimismo, dar a conocer el caso a los contactos estrechos e, inmediatamente, proceder al aislamiento obligatorio, advierten desde el Municipio. El fiscal Regional, Dr. Diego Vigo, advirtió sobre las consecuencias penales por incumplir el aislamiento o por obligar a un trabajador contagiado a asistir a una empresa.

Con el aumento a toda velocidad de los casos positivos de coronavirus y de la cantidad de personas que deben permanecer en aislamiento se disparó una discusión ligada al derecho laboral, en especial por dudas que tienen los trabajadores a la hora de justificar ausencias en sus empleos. Las múltiples particularidades que comprenden los contagios o los aislamientos preventivos impulsan los interrogantes del estilo "qué pasa si...". ¿Cómo se gestionan y ante qué autoridad el certificado para justificar la falta al lugar de trabajo? ¿Qué sucede si un empleador fuerza al personal en relación de dependencias que presenta síntomas compatibles con Covid o bien tiene la confirmación del contagio?

Ante este estado de "no saber qué hacer", los rafaelinos saturan las líneas del servicio de emergencias 107 y el 147 en busca de respuestas. En este escenario, la Municipalidad de Rafaela y la Fiscalía Regional mantuvieron contactos para unificar posiciones y líneas de acción.

El Municipio recordó ayer que a partir de la vigencia del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia que establece la emergencia sanitaria producto de la pandemia de coronavirus en nuestro país, quienes presenten síntomas ligados al Covid-19 tienen la obligación de aislarse.

Así lo confirmó el fiscal municipal, Daniel Fruttero, quien señaló, tal como lo adelantó este Diario en la edición de este miércoles, que "la obligación legal es la de cumplir el aislamiento en la forma que lo indica la autoridad sanitaria y en la forma que reclama la normativa". En este sentido, agregó que su incumplimiento puede llevar a "en una investigación y una sanción de carácter penal, es por eso que es importante remarcar que no se trata solo de una recomendación médica, sanitaria, que de de por sí es muy importante, sino que, además, reviste una naturaleza jurídica y legal".

Concretamente, las personas que presenten síntomas tienen la obligación de "reportar síntomas, en primer término, a la autoridad sanitaria, también, en el caso de los empleados, reportarlo a sus empleadores para que las empresas activen los protocolos respectivos dentro de los lugares de trabajo".

Por su parte, el fiscal Regional de Rafaela, Diego Vigo, coincidió con Fruttero al remarcar las consecuencias penales para los infractores. "Desde la Fiscalía Regional estamos en contacto con todos los municipios del territorio en los que tiene influencia de la fiscalía. Es importante que la gente internalice cuál es la actual situación que vive el sistema sanitario, la necesidad de cumplir con la normativa. Es cierto que hay cierto cansancio, pero lamentablemente es ley y debe cumplirse", sostuvo Vigo en declaraciones a LT 28.

El funcionario judicial explicó que el Código Penal establece figuras delictivas que "en el caso que nos convoca de la seguridad sanitaria son las que se denominan leyes penales en blanco, es decir que se completan con disposiciones de los poderes ejecutivos, esto es constitucional".

"El poder Ejecutivo Nacional y los Gobiernos Provinciales tienen la facultad de disponer medidas restrictivas a la población para responder a la necesidad de la seguridad pública, en este caso la salud pública", enfatizó Vigo a la vez que consideró que "actualmente vivimos situaciones cambiantes, de mayor o menor restricción pero las fuerzas policiales y el Ministerio Público de la Acusación somos quienes debemos hacer cumplir esas reglas". En este sentido, señaló que "si una persona no puede justificar su tránsito o una persona que debiendo cumplir el aislamiento obligatorio por presentar síntomas o ser Covid positivo esta en la calle, en ambos casos recibirá una sanción penal".

En el escenario actual que se encuentra la ciudad, Vigo sostuvo que "pasamos a la etapa de evitar la introducción de la pandemia a la ciudad, ya la tenemos instalada por lo que debemos extremar las medidas para evitar la propagación de la pandemia". "Por lo cual si hay circulación comunitaria, todas las personas que tienen síntomas tienen el deber legal de informar y comunicarse con la autoridad sanitaria y quienes son empleados tiene el deber de informar a sus empleadores, quienes a su vez están obligados a cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria", indicó.

"Aquellos empleados que tienen los síntomas, y comunican a la autoridad sanitaria y también a sus empleadores, estos empleadores tienen la obligación de cumplir la ley y los decretos, por consiguiente los trabajadores debe ser aislado. Sino corremos el riesgo de que en una fábrica o en un comercio un empleado contagiado o con síntomas propague la enfermedad", expresó Vigo.

Finalmente, el Fiscal Regional remarcó que "ante síntomas, el empleado no puede ser obligado a trabajar por sus empleadores. Esta situación debe ser denunciada y el empleador puede recibir una sanción penal".



CERTIFICADOS

Con respecto a reiteradas consultas a la línea gratuita 147 Rafaela Responde referidas a la emisión de certificados médicos o de alta de la enfermedad por Covid-19, Fruttero explicó que “se debe tener bien presente que esto es un imperativo legal. Lo exige un Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente, por lo tanto, se debe cumplir porque es una norma de orden público”. No obstante ello, indicó que “también ha entrado en vigencia en el mes de agosto una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y de Salud en donde se exime a los empleados de presentar certificados, o muestras o testeos o hisopados o estudios, que sean de carácter negativo. Con ello quiero decir que, si bien se pueden requerir esos certificados con la autoridad, no es una obligación legalmente impuesta la de su presentación ante los lugares de trabajo”.