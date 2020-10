Cafiero hizo hincapié en la renegociación de la deuda Nacionales 08 de octubre de 2020 Redacción Por ANTE EL SENADO

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindó ayer su tercer informe de gestión al presentarse en el Senado, donde reconoció los efectos negativos de la pandemia pero dijo que se pudieron atender porque "los recursos no se fueron por la canaleta de la deuda" y lanzó duras críticas a la oposición.

El ministro coordinador destacó en diversas oportunidades el acuerdo con los acreedores privados, al tiempo que calificó como "irresponsable" la deuda tomada por la gestión anterior, con la que buscó marcar un contraste al decir que el Gobierno del presidente Alberto Fernández "no viene a poner excusas" ni "a decir que pasaron cosas".

Cafiero calificó como "histórico" el acuerdo con los bonistas, que tuvo un "99% de aceptación" y puso de relieve que "el Congreso fue parte" de ese "éxito", al tiempo que precisó: "La Argentina tiene un perfil de deuda más sostenible. De 30.200 millones que se debían pagar en estos años, hoy el país tiene un panorama de 4.500 millones de dólares".

"Hay un ahorro específico", subrayó, tras lo cual sostuvo que "los que hablan del fracaso de la negociación de la deuda el único fracaso que ven es cuando se miran al espejo" y agregó: "Hubo presiones respecto de los tiempos para cerrar el acuerdo y los mismos que habían tomado la deuda salían por los medios a describir cómo había que resolverlo".

En otro orden, el jefe de Gabinete reconoció que el segundo trimestre del año será "histórico" por lo malo que fue, con "la mayor caída del PBI de la Argentina en toda su historia", y señaló que "el INDEC exhibió que la pobreza creció 5,5%; la indigencia 2,8% y el desempleo 2,5%".

"Nosotros no venimos a poner excusas y no venimos a escudarnos en que esto es una crisis global. Es evidente que la hay pero no venimos a echarle la culpa a nadie ni a decir que pasaron cosas, sino a ver cómo ponemos las cosas en orden entre todos", subrayó, en una alusión a la gestión anterior.

Al respecto, el funcionario destacó que "se llegó a 6,9% del PBI invertido" en medidas para hacer frente al impacto sanitario y económico de la pandemia, entre las que destacó el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Según dijo, ese plan que "ya va por la quinta ronda y que tiene que ver con el cuidado de los ingresos asalariados pero también de las pymes, los comercios y las empresas, llegó 338 mil empresas".

También puso de relieve que "se incorporaron más de 3.500 nuevas camas de terapia intensiva en solo cuatro meses, un aumento del 41%" y que "se adquirieron más de cuatro mil respiradores, un 66% de la capacidad instalada que existía en el país".

Además, aseguró que el Presupuesto 2021 contempla un incremento de la inversión en desarrollo productivo del 160%, con "187 mil millones de pesos", y puso de relieve además que se destinará "el equivalente al 2,2% del PBI" a atender la niñez, ante el aumento de la pobreza en esa franja etaria.

Al momento de responder preguntas de la oposición, el funcionario tuvo varias críticas para Juntos por el Cambio, a quienes pidió que "bajen lo decibeles" porque "van camino a convertirse en una derecha anti democrática y minoritaria", al responder una crítica de la mendocina Pamela Verasay.

"La pandemia nos confundió con falsas noticias, tergiversaciones en los medios, mensajes peligrosos para la integridad. Desde los medios y desde la política tenemos que tener un compromiso ético con la comunicación", señaló el funcionario. Y en el mismo sentido, agregó: "La pandemia también nos empujó al desánimo social y personal, no la ayudemos buscando la ventaja política. Estamos en el camino indicado y podemos, con nuestras disidencias, encontrar el camino más adecuado para levantarnos una vez más".

Entre los más críticos estuvo el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien afirmó que "en algo el Gobierno se equivocó" en el manejo de la pandemia "si se ven los resultados".

"La Argentina tenía 35.522 casos de coronavirus cuando usted vino hace cuatro meses, hoy presenta 824.000 casos. ¿No hay autocrítica? No escucharon a sectores de la oposición, se encerraron en un núcleo de especialistas, no vieron las distintas realidades de la argentina", disparó el formoseño.