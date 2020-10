Por cepo duro, se desplomó la venta para dólar ahorro Nacionales 08 de octubre de 2020 Redacción Por En lo que va del mes, se vendió cuatro veces menos en comparación con septiembre. Por contrapartida, aumentan los depósitos a plazo en los bancos.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Ante el endurecimiento del cepo cambiario, en lo que va del mes las ventas para dólar ahorro se ubican en torno a los u$s 100 millones, cifra que marcó un fuerte descenso respecto de la misma altura de septiembre, cuando para ese entonces era de u$s 400 millones. Según pudo saber la agencia NA, este miércoles las ventas minoristas para atesoramiento llegaron a unos u$s 12 millones.

De esa manera, a lo largo de octubre el monto se ubica en alrededor de u$s 100 millones. Se trata de una marcada disminución con relación al registro del mismo período de septiembre, antes de la profundización del cepo, dado que en ese entonces las ventas habían llegado a los u$s 400 millones.

Actualmente, no pueden adquirir divisas para atesoramiento los beneficiarios del IFE, AUH y otros planes sociales, quienes refinanciaron la tarjeta de crédito o algún préstamos o cobraron el salario mediante el ATP, entre otros.

El 15 de septiembre el Banco Central anunció una batería de medidas que contemplaba para las compras de dólar ahorro y pagos con tarjetas de crédito en moneda extranjera la aplicación de una retención del impuesto a las Ganancias del 35%, mientras que los montos gastados comenzaron a ser tomados a cuenta del cupo de u$s 200 mensuales.

Luego de ello, el Gobierno puso en marcha una serie de iniciativas para generar oferta de dólares y decidió bajar temporalmente las retenciones.

De acuerdo con fuentes del sistema financiero, la liquidación de exportadores agrupados en Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) subió a u$s 65 millones, lo que representó el monto más alto liquidado en lo que va del mes. Así, en lo que va de octubre, acumulan unos u$s 230 millones liquidados.



MAS DEPOSITOS

Los depósitos a plazo mostraron en agosto un incremento "similar" al de julio, al avanzar un 4,8 por ciento en términos reales, indicó ayer el Banco Central. El Informe Monetario Mensual publicado por el organismo remarcó que "el crecimiento de los depósitos a plazo resultó similar al del mes previo, con variaciones mensuales que continúan ubicándose entre las más altas desde la salida de la convertibilidad".

"En términos nominales, completaron un aumento promedio mensual de 8%, equivalente a un crecimiento de 4,8% real", sostuvo. Destacó que "el crecimiento del mes estuvo compuesto tanto por las colocaciones de más de $1 millón como por las de menos de $1 millón, alentadas estas últimas por la suba de la tasa de interés mínima dispuesta a partir de agosto".

Además, subrayó que "en términos nominales y sin estacionalidad, los préstamos en pesos al sector privado registraron una expansión mensual de 4,1%".

"El crecimiento del mes se explicó por el comportamiento de las tarjetas de crédito y de las financiaciones instrumentadas mediante documentos", señaló.