Federal A: a fines de noviembre

Anoche se realizó una reunión virtual de los delegados del Federal A y el Consejo Federal, que tuvo a su principal figura Pablo Toviggino.

Se estipuló que la posible fecha de reinicio será el 22 o 29 de noviembre, con la salvedad que los clubes que no quieran participar no tendrán sanción, pero deberán confirmarlo antes y no decidirlo sobre la marcha, pero la intención es que lo jueguen todos y no los que venían clasificando, lo cual beneficiaría a Unión de Sunchales.

El formato de competencia será establecido el 23 o 24 de octubre.