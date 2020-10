Dos jugadores que entrenan diferenciado Deportes 07 de octubre de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL - ATLETICO

Más allá que tienen molestias físicas menores, los jugadores Angelo Martino y Matías Valdivia entrenarán de manera diferenciada en el transcurso de la semana y podrían no ser tenidos en cuenta para el partido amistoso que Atlético disputará el sábado en Paraná, frente a Patronato. La Crema se medirá en dicha jornada a partir de las 10, en la modalidad de dos partidos de 50 minutos, recordando además que ambos equipos volverán a medirse el 17 en Rafaela.

Luego del buen ensayo realizado en Rosario ante Newell's Old Boys, el plantel que comanda Walter Otta continúa aceitando su preparación para la definición del principal torneo de ascenso, que por el momento no tiene detalles confirmados de su estructura. Se aguarda que esta semana o en el comienzo de la venidera pueda haber mayores precisiones.



INSTITUTO VENDIO SU JOYITA

Instituto de Córdoba concretó la venta de la ficha de Mateo Bajamich al Houston Dynamo de la Major League Soccer por 1,2 millones de dólares, importe al que deben descontarse todos los gastos e impuestos correspondientes. La transferencia es por el 100% de los derechos económicos y federativos, y se acordó un porcentaje del 20% neto de una futura venta.