Se juegan varios amistosos

Boca se enfrentará a Argentinos Juniors, Huracán hará lo propio ante Talleres de Córdoba, Banfield irá contra All Boys, Estudiantes de La Plata recibirá a Temperley y un elenco alternativo del club de La Paternal se medirá ante Tigre en cinco partidos amistosos que se jugarán hoy en medio de las respectivas pretemporadas. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo será anfitrión a partir de las 15.00 del equipo conducido por Diego Dabove en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, lugar donde Boca recibirá el próximo sábado a Tigre.



AUTORIZACION OFICIAL

El Gobierno nacional exceptuó ayer del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus a las personas afectadas a la realización de entrenamientos de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de partidos amistosos entre ellos.

Así lo estableció en la Decisión Administrativa 1805/2020 publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Ginés González García. La norma exceptúa del aislamiento a las personas afectadas a "la realización de entrenamientos en grupos de los planteles profesionales de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), correspondientes a las distintas categorías (Liga Profesional del Fútbol Argentino, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del Fútbol Femenino) y a la realización de partidos amistosos entre ellos", según indica.



¿BOCA QUIERE A BATALLINI?

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, contó que mantuvo "una charla" con el vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, en la cual hablaron del delantero Damián Batallini pero señaló que no puede decir que "hubo una oferta". "Solo tuve una charla con Román (Riquelme), pero por el amistoso que vamos a jugar mañana", indicó Malaspina en relación al encuentro en el cual Argentinos Juniors visitará a Boca en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.