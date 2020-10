Alfaro prefería la Bombonera llena Deportes 07 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El entrenador de la Selección de Ecuador, el rafaelino Gustavo Alfaro, aseguró que le hubiera gustado "jugar con La Bombonera llena" en el partido en el cual el elenco que conduce se medirá ante al equipo de Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Me hubiese gustado jugar con público, con La Bombonera llena, porque genera una pasión a favor del local, pero es una muestra de personalidad para el visitante. Sacar adelante un partido como contra Argentina y a cancha llena, habría sido una prueba de personalidad", señaló. En una conferencia de prensa virtual, Alfaro manifestó además que es un "caso muy especial" enfrentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y dijo: "Es mi primera experiencia como entrenador nacional y me toca justamente enfrentar a Argentina y en la cancha de Boca".

Además reveló: "Es muy difícil que festeje un gol, ya lo tengo asimilado. Me cuesta gritar un gol, no he gritado goles que han significado campeonatos. No los grito. Está dentro de mí y no va a ser la excepción".

"A medida que se fueron sumando los jugadores fuimos despacito tratando de inculcar cosas que entendemos, que van hacia el perfil del equipo que uno pretende tener, pero todavía no he podido terminar de diseñar una estrategia", indicó en cuanto al armado del elenco. Alfaro no podrá contar con Christian Noboa, quien no pudo llegar a tiempo desde Rusia por un problema con los vuelos, y tampoco tendrá al arquero Johan Padilla, quien dio positivo de coronavirus y será reemplazado por el argentino Hernán Galíndez.