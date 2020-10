Dos desafectados y uno que generó preocupación Deportes 07 de octubre de 2020 Redacción Por ELIMINATORIAS

FOTO SELECCION ARGENTINA TOTO. A Salvio le harán nuevos análisis.

BUENOS AIRES, 7 (NA) - La convocatoria de la Selección argentina sufrió ayer dos bajas de último momento luego de las lesiones del mediocampista Giovanni Lo Celso y el arquero Juan Musso, lo que provocó la citación de Jeremías Ledesma, del Cádiz de la Primera División de España. En el caso de Lo Celso, que se perfilaba como titular para el debut en las Eliminatorias sudamericanas ante Ecuador el jueves, se trató de una "lesión muscular en el muslo izquierdo", según confirmó AFA a través de un comunicado.

El rosarino llegó a la Argentina con ese problema y su evolución no fue favorable, por lo que se decidió liberarlo para que pueda regresar a Inglaterra y rehabilitarse en el Tottenham, con el que no había jugado el fin de semana último. Esta baja le abre la puerta de la titularidad a Exequiel Palacios, pese a que no viene con mucho rodaje en el Bayer Leverkusen de Alemania.

En tanto, la otra baja es la de Musso, que "sufrió durante el entrenamiento del lunes una lesión meniscal en rodilla derecha", según el parte médico que entregó la Selección albiceleste. Para Musso, además, Scaloni resolvió citar a un reemplazo y mantener los cuatro arqueros dentro del plantel, aunque lo hizo con Jeremías Ledesma, que llegaría recién el viernes, luego del primer partido de las Eliminatorias sudamericanas ante Ecuador en el estadio "La Bombonera".

Ledesma, oriundo de Pergamino, disputó dos encuentros en su nuevo equipo en esta temporada de la Primera División de España: triunfo por 1-0 sobre Athletic Bilbao y empate por 1-1 ante Granada. El puesto de arquero ya había tenido una baja previa la semana pasada por la lesión en una costilla de Agustín Marchesín, del Porto de Portugal. De esta forma, para el jueves, el entrenador Lionel Scaloni tendrá que definir al titular entre Emiliano Martínez (del Arsenal de Inglaterra y el que más chances tendría), Franco Armani (River) y Esteban Andrada (Boca).



INCERTIDUMBRE POR SALVIO

Eduardo Salvio fue uno de los jugadores que contrajo el virus cuando hubo un contagio masivo en el plantel de Boca a fines de agosto y, supuestamente, es inmune durante unos meses. Y este martes, mientras su PCR dio negativo, el test serológico dio positivo, por que lo que le harán nuevos estudios para descartar cualquier inconveniente.

Supuestamente todavía inmune por haberlo contraído hace poco tiempo, el pasado sábado se había hisopado (junto a Esteban Andrada) en su club y el resultado había sido negativo.