Hay 2 detenidos tras el asalto Policiales 07 de octubre de 2020 Redacción Por PANADERO MATO A LADRON

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Un joven de 24 años fue detenido por su presunta participación en el asalto al panadero que mató a uno de los delincuentes, un adolescente de 17 años, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.

El detenido, apodado "Patacón", fue arrestado en el barrio 17 de Marzo, por la sospecha de haber conducido el automóvil que utilizó la banda para cometer el atraco.

Durante el allanamiento, según informaron fuentes policiales, se incautó un Fiat Idea de color bordó que se sospecha, escapó el conductor y dos de los participantes directos del atraco.

Se trata del segundo detenido por el caso, ya que se agrega al menor de 16 años que fue golpeado y reducido por vecinos para ser entregado a la policía en el momento del hecho.

"Patacón" quedó a disposición del fiscal de Responsabilidad Juvenil Emilio Spatafora, del Departamento Judicial de La Matanza.

El hecho se produjo el sábado último por la tarde cuando el panadero Gerardo Caivano, de 36 años, se encontraba a bordo de la camioneta Volkswagen Amarok de su padre junto a su hijo.

El hombre fue abordado por cuatro jóvenes armados que se movilizaban en un auto bordó.

El comerciante logró desarmar a uno de los asaltantes y mató de un tiro a otro, de 17 años, que según se comprobó después, portaba una réplica de pistola calibre 9 milímetros.

Un segundo asaltante, de 16 años, fue golpeado y retenido por un grupo de vecinos, que luego lo entregó a la Policía.

Los otros dos ladrones escaparon a bordo del auto bordó que era conducido por un quinto cómplice.

Según trascendió, las sospechas apuntan a que la banda que cometió el asalto es del barrio de emergencia San Petesburgo, situado en Isidro Casanova, muy cerca del 17 de Marzo.

Tras el episodio, la familia del comerciante debió recibir custodia, ya que fue objeto de amenazas por medio de redes sociales.



EL MIEDO DE LA MUJER

Por otra parte, Leonor Vanesa Ferreyra, la pareja del panadero que mató a un ladrón cuando quiso robarle la camioneta, contó que los delincuentes que se dieron a la fuga tras el asalto del sábado pasado supuestamente planean una venganza.

La mujer se enteró a raíz de una presunta publicación en Facebook, que vieron varios vecinos pero que luego fue eliminada. "Amenazaron con reventar a mi marido y prendernos fuego la casa", se indignó Vanesa al hablar con la prensa en la puerta de su negocio esta mañana.

"Cuando los vecinos me quisieron pasar una captura de pantalla ya lo habían sacado", relató la mujer, quien a pesar del momento que está atravesando tuvo que ir a trabajar.

"Estoy obligada a abrir mi negocio porque si no abro no como. Tengo que seguir trabajando aunque me gustaría bajar la persiana", admitió, entre lágrimas.