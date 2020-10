Servicios municipales por el paro de FESTRAM y feriado Locales 07 de octubre de 2020 Redacción Por El paro se desarrollará jueves y viernes, en tanto que el feriado será el lunes 12 de octubre en conmemoración del Día del Respeto de la Diversidad Cultural.

En función de la medida dispuesta por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) para el jueves 8 y viernes 9 de octubre, y del feriado del lunes 12 por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Rafaela informa cómo funcionarán los servicios.

Sobre la recolección domiciliaria de residuos, el martes 6 será el turno de los biodegradables (de cocina). Miércoles y jueves no habrá recolección. El servicio se retomará el viernes con biodegradables. En tanto que por el feriado, el domingo por la noche no se brindará el servicio y se reanudará el lunes con recuperables.

El Cementerio Municipal estará cerrado durante el jueves, viernes y lunes. Estos días tampoco se cobrará la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

El Eco Punto estará cerrado jueves y viernes; el sábado y lunes funcionará de 8 a 14. El Complejo Ambiental permanecerá cerrado jueves, viernes y lunes; y abrirá normalmente el sábado, pero por única vez, en un horario especial de 6 a 18 para prestar un mejor servicio considerando el paro y feriado.

Las diversas dependencias municipales no atenderán al público. Cabe aclarar que se reprogramarán los turnos otorgados para distintos trámites en cada una de las áreas.

Con respecto a la recolección de patios correspondiente al segundo sector, los vecinos y vecinas podrán sacar las bolsas a la vereda el lunes por la noche.



147 RAFAELA RESPONDE

Se definió una modalidad especial para este servicio esencial que ante el aumento de casos de COVID-19 y consultas, complementa la atención del 107. A partir de hoy, martes 6 de octubre, el Municipio atenderá las llamadas telefónicas a esta línea gratuita de lunes a domingo, en el horario de 7 a 22.