Otros 41 contagios y más de 1.000 Locales 07 de octubre de 2020 Redacción Por La ciudad pasó a tener 1.038 casos en total, siendo 305 los activos y 720 los recuperados, mientras que los aislados son más de 1.200. Además, hay 11 internaciones en terapia, 8 con ARM. Se habló de las medidas que se deben cumplir en el ASPO y confirmaron que el hisopado ya es una decisión médica.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RESUMEN. Los datos actualizados de la pandemia en Rafaela.

Tal como se esperaba, este martes, con 41 nuevas infecciones, la ciudad superó la barrera de los mil casos desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a los datos que fueron suministrados en el informe epidemiológico local de este 6 de octubre, de la cuál formaron parte el Fiscal municipal Daniel Fruttero y el Subsecretario de Salud del municipio, Martín

Martin Racca. Este último, en el inicio de la conferencia de prensa virtual, explicó que "en esta jornada tenemos que comunicar 41 nuevos casos para Rafaela, lo que suma un total desde marzo pasado de 1.038, de los cuáles 305 se encuentran activos y 720 se encuentran recuperados. Esa suma hace que en el día de hoy tengamos 1.202 personas bajo aislamiento y el dato negativo es que tenemos 13 fallecidos hasta el momento. Con respecto a la situación del Hospital, en sala general tenemos internados 18 pacientes positivos y 7 pacientes sospechosos. Y con respecto a la unidad de cuidados intensivos, hay 11 pacientes positivos y 1 sospechoso, de los cuáles 8 se encuentran bajo asistencia respiratoria mecánica".

A continuación, Fruttero mencionó que "es muy importante destacar las obligaciones legales que pesan sobre quienes deben cumplir la medida de aislamiento obligatorio. Desde la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 en marzo de este año, se ha impuesto a las personas la obligación de reportar síntomas, en primer término, a la autoridad sanitaria. También, en el caso de los empleados, de reportarlo a sus empleadores para que las empresas activen los protocolos respectivos dentro de los lugares de trabajo. Asimismo, la segunda obligación legal, es la de cumplir el aislamiento en la forma en la que indica la autoridad sanitaria y en la forma en la que reclama la normativa. Insistimos, esto es tanto para los casos activos como los casos sospechosos o los contactos estrechos. Esa obligación de cumplir el aislamiento puede traer aparejada, en su incumplimiento, una investigación y una sanción de carácter penal. Es por eso que es importante remarcar que no se trata solo de una recomendación médica-sanitaria que de por sí es muy importante, sino que además reviste una naturaleza jurídica-legal. Entonces, ante la presencia de síntomas, como lo han destacado en numerosas oportunidades el Dr. Racca y la Dra. Cappello, quienes integran el equipo de salud de la Municipalidad, se deben reportar esos síntomas y se debe cumplir con estrictez la medida de aislamiento obligatorio. En estos casos, cabe destacar que se han reiterado las consultas al 147 relativo a la emisión de certificados médicos o la necesidad de presentar certificados de alta de la enfermedad. Sobre el particular, se debe tener bien presente que esto es un imperativo legal, lo exige un D.N.U. del presidente, por lo tanto de debe cumplir, ya que es una norma de carácter público. Asimismo, respecto de los certificados de alta, si bien la autoridad sanitaria los ha emitido y lo pueden emitir respecto a quienes hayan sido casos positivos de Covid, también ha entrado en vigencia en el mes de agosto una resolución del Ministerio de Trabajo y resolución del Ministerio de Salud, una resolución conjunta, en donde se exime a los empleados de presentar certificados o muestras o testeos o hisopados o estudios que sean de carácter negativo. Con eso quiero decir que si bien se pueden requerir esos certificados a la autoridad, no es una obligación legalmente impuesta la de su presentación ante los lugares de trabajo".



EL HISOPADO ES UNA

DECISION MEDICA

Por último, Racca cerró el reporte aclarando que "ha cambiado el protocolo que se encontraba vigente al comienzo de los nuevos casos que tuvimos allá por agosto, donde se hisopaban a los contactos estrechos para ser el diagnóstico. Y la única manera de hacer el diagnóstico de esta enfermedad es a través del hisopado. Hoy se encuentra vigente la posibilidad de hacer el diagnóstico por nexo clínico y epidemiológico. Hay que recordar que lo más importante en este caso no es la palabra hisopado, sino que lo más importante es la actitud que nosotros podemos tomar que se llama 'autoaislamiento' Es una enfermedad que generalmente inicia con síntomas que son banales, que no le damos bolilla. Si yo siento, por ejemplo, que estoy cansado, no es el gimnasio probablemente lo que me cansó, sino que puede llegar a ser el inicio de esta enfermedad. La actitud de autoaislarse es una manera de prevenir los contagios. Yo tomo la iniciativa de autoaislarme y se reporta al 107 los síntomas que vayan apareciendo. Hoy, la aparición de 'anosmia', que es no sentir olores y no sentir gusto, es mucho más sensible para ser el diagnóstico que el testeo y el hisopado. Si nosotros tenemos la identificación de ese síntoma, no requerimos el hisopado porque nos ha pasado, que por hisopar después tenemos un falso negativo y ahí es donde luego se presentan los problemas, porque si una persona tiene anosmia y el hisopado es negativo nosotros la consideramos positiva. La idea es que el hisopado es una decisión médica, lo toma el médico en función de los síntomas que vaya evaluando, no es para todo el mundo. Se va a tratar de seleccionar a los pacientes, los que sean mayores de 65 años, los que tengan comorbilidades, los que no presenten nexos ya que no sabemos si es esta enfermedad o no, los que no trabajen en salud o en instituciones cerradas y las pacientes que no se encuentren embarazadas. A ese universo se les va a indicar el hisopado, pero al otro universo, al que tiene nexo, si aparece la anosmia, también tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico. Nosotros nos vamos a comunicar, se va a ser la carga del dato en una planilla y se lo enviará al Ministerio. Esa es la estrategia que estamos aplicando".