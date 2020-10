Diputados trata proyecto de Economía del Conocimiento

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El oficialismo consiguió ayer dictamen favorable al proyecto de Economía del Conocimiento, que venía en revisión del Senado, y será votado hoy en sesión especial de la Cámara de Diputados. El Frente de Todos logró la firma parcial de bloques provinciales, en tanto que Juntos por el Cambio optó por el rechazo al oponerse a las modificaciones que el oficialismo introdujo el viernes pasado en el Senado, antes de su retorno a Diputados.

De esta manera, con el aval del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática el proyecto para promover a las empresas de tecnología, software y conocimiento quedó en condiciones de ser convertido en ley en la sesión convocada para este miércoles a las 15:00.

Si la norma entrara en vigencia, las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan pagado, y tendrán tiempo para utilizarlo "hasta 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales", a excepción del impuesto a las Ganancias.

La excepción es para aquellas empresas que hayan acreditado exportaciones, las cuales sí podrán descontar ese crédito fiscal del impuesto a las Ganancias.

Por otra parte, la normativa establece que las empresas beneficiarias del sector gozarán de una reducción del impuesto a las Ganancias en un porcentaje que varía en función del tamaño.

El texto original que había girado Diputados preveía que ese beneficio de descuento de Ganancias fuera del 60% para todas las empresas, pero uno de los cambios que le hizo el Frente de Todos al proyecto en el Senado fue un esquema segmentado.

De esta manera, el 60% de descuento aplicará para las pymes y micropymes, al tiempo que la reducción será de 40% para las medianas y 20% para las más grandes. Este fue el motivo que desencadenó el rechazo de Juntos por el Cambio, que pretendía eliminar la escala introducida en el Senado y que el descuento del 60% fuera general para todas las empresas independientemente de su tamaño.

Al inicio del debate, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, reconoció que al principio no le "convencía" el proyecto "porque no diferenciaba a las pequeñas y medianas empresas de las grandes" y "unificaba demasiado los beneficios". En ese sentido, celebró que ahora "los recursos estén orientados a las empresas que más lo necesitan".

La radical Karina Banfi criticó al oficialismo por las idas y vueltas que demoraron el trámite de la aprobación del proyecto. "Ojalá hubiesen manifestado sus observaciones a la ley mientras llevábamos adelante los acuerdos, que además lograron unanimidad hace tres o cuatro meses", reprochó.

En la misma línea, el misionero Luis Pastori (UCR) habló de una "grosera mora en el tratamiento hasta que los senadores finalmente se dignaron a tratar la ley. El entrerriano del Frente de Todos Marcelo Casaretto salió al cruce de las críticas y señaló que el régimen tendrá vigencia desde el 1 de enero de este año, por lo cual "la demora de un mes más o un mes menos" en la sanción de la ley no influirá en "las 469 empresas que estaban inscriptas hasta este momento", mientras que "para las nuevas que quieran adherir, los beneficios van a ser desde la publicación de la ley".

El dictamen establece que aquellas empresas del sector que realicen operaciones de exportación no serán pasibles de retenciones o percepciones del impuesto al valor agregado. Para acceder a los beneficios las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año está vinculada a las actividades promovidas o presentar un caso ante la autoridad de aplicación cuando no alcance ese porcentaje.

Se estableció que accederán "únicamente en la medida que sean de exportación y que estén comprendidos" en rubros como "jurídicos y contabilidad, traducción, publicidad, diseño, arquitectura y recursos humanos".