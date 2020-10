A pesar del "súper cepo", sigue el drenaje de reservas Nacionales 07 de octubre de 2020 Redacción Por EL DOLAR NO CEDE: EL BLUE AVANZO A $152

BUENOS AIRES, 7 (NA).- El dólar blue escaló ayer a un récord de $152, mientras el contado con liquidación continuó en alza y perforó el techo de los $151, en una jornada en la que el Banco Central vendió divisas nuevamente ante un mercado cauteloso tras las nuevas medidas económicas. El viernes pasado, tras el cambio de estrategia cambiaria respecto de la flotación administrada, el tipo de cambio en el circuito financiero informal pegó un salto de $3 y marcó un nuevo máximo de $150.

Durante la mayor parte de la jornada se mantuvo en ese rango, pero en el final marcó un incremento de $2, para quedar en $152. La brecha con el dólar mayorista se ubica así en 97,1 por ciento, dado que el billete en el segmento en el que operan bancos y empresas avanzó siete centavos, hasta los $77,08.

Tras las nuevas medidas económicas y el cambio de estrategia del Banco Central respecto de la flotación administrada, las reservas internacionales continúan en baja. De acuerdo con datos proporcionados por la autoridad monetaria, este martes finalizaron en u$s 41.126 millones, con lo que experimentaron una merma de u$s 46 millones respecto de la jornada anterior.

A su vez, desde que se anunció el endurecimiento del cepo cambiario, el 15 de septiembre último, la caída llega a u$s 1.369 millones. En ese entonces, las reservas se posicionaban en u$s 42.495 millones, según cifras oficiales.



LIQUIDACIÓN DE DIVISAS

En su afán por hacerse de dólares, el Gobierno analiza introducir un cambio en las últimas medidas que permitiría destrabar un volumen considerable de liquidación de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central. Según pudo saber la agencia NA, referentes del Gobierno y del sector agropecuario mantienen contactos técnicos destinados a resolver esta cuestión.

Ambos sectores creen que si se destraba la norma podrían entrar entre u$s 3.000 y u$s 4.000 millones al Banco Central, un volumen clave en medio de la tensión cambiaria, que no cede. Es que, a pesar de que la rebaja de retenciones ya se oficializó, hubo muy pocas liquidaciones de divisas.

No obstante, este jueves será el día clave, ya que las divisas se liquidan con una demora de al menos tres días, explicaron fuentes del sector agroindustrial que conocen el día a día del sistema.