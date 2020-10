Angelini cruzó fuerte a la ministra Cantero en Santa Fe Locales 07 de octubre de 2020 Redacción Por “No se trata de salud o educación, sino de salud y educación” afirmó el diputado nacional al responder a las declaraciones de la ministra santafesina.

El diputado de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Federico Angelini, salió al cruce de las declaraciones de la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, quien ayer por la mañana manifestó que “no es el momento de volver a las clases presenciales”, y sostuvo que “de no retomar la actividad educativa, las desigualdades entre los estudiantes se van a profundizar”.

“La ministra habla hoy como si la cuarentena hubiera comenzado hace 20 días. Le quiero recordar que llevamos casi 7 meses de aislamiento en la educación y que en este tiempo no se tomaron las medidas adecuadas para que los alumnos puedan volver a clases con todos los cuidados sanitarios”, advirtió Angelini.

En ese sentido, recordó que en junio pasado, cuando Santa Fe ya no figuraba en la lista del Ministerio de Salud entre las provincias con circulación comunitaria del virus, “le pedimos al gobernador trabajar en la conformación de un cronograma gradual, que permitiera comenzar por las localidades que no presentaron casos e ir evaluando en detalle la situación para extenderlo a otras ciudades, así como también empezar por los niveles con mayor dificultad de cambio de ciclo escolar para luego sumar los demás. Pero nada de eso se implementó ni se avanzó con mejoras de infraestructura”, lamentó el diputado.

Al igual que sucede con la economía, consideró el diputado, “no podemos pensar en otro falso dilema, es decir, no se trata de salud o educación, sino de salud y educación”, pero agregó que “vemos un gobierno provincial adormecido y displicente para gestionar tanto en las áreas mencionadas como también en seguridad”.

Angelini recordó que la propia Unesco ha subrayado la relevancia de fijar un cronograma progresivo de retorno a las aulas para garantizar el derecho a la educación y evitar, así, mayores desigualdades educativas. “Hay chicos que llevan más de medio año sin tener contacto con la escuela”, señaló el actual vicepresidente del PRO. “No hay que perder de vista que está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos, por lo que un año de sangría en la educación de ellos puede ser irreversible en muchos casos”, expresó.

“Luego de todo este tiempo, ya no alcanzan respuestas como ´estamos viendo, analizando o pensando´, sino que es el momento de actuar y encontrar alternativas concretas, priorizando a quienes estuvieron desconectados y evaluando medidas que permitan intermitencia en caso de ser necesario”, enfatizó. “Desde Juntos por el Cambio, entendemos que es un asunto de urgente consideración y estamos a disposición de las autoridades nacionales y provinciales para colaborar en la elaboración de un cronograma educativo que permita retomar progresivamente la escuela primaria y secundaria”, finalizó Angelini.