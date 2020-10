El FMI y el Gobierno iniciaron negociaciones

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Gobierno inició ayer las negociaciones para un nuevo acuerdo con el FMI por una deuda de u$s 44.000 millones, en el que buscará evitar un fuerte ajuste fiscal y a una reforma previsional y laboral, indicaron voceros del Ministerio de Economía. La misión de técnicos que encabezan Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, comenzaron los contactos formales en el Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos mantuvieron ayer por la tarde una "excelente reunión" con la delegación del FMI que visita el país.

Si bien la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, adelantó que la misión no llega para pedir un ajuste, el gobierno ya había condicionado las negociaciones a que el acuerdo no afecte la estabilización de la economía ni la reactivación de la actividad.

La prioridad para el gobierno es alargar los plazos de pago de la deuda que llega a más de 44.000 millones de dólares y el ministro de Economía ya adelantó que no pedirá nuevos desembolsos al organismo. Para los técnicos del FMI, las prioridades de la misión son monitorear el comportamiento de la brecha cambiaria, la cuestión fiscal y la posición de la cuenta corriente.

Voceros de la misión dejaron trascender que el FMI no aceptará una rápida unificación cambiaria y podría permitir un transitorio desdoblamiento cambiario para tranquilizar el mercado del dólar. El exceso de la emisión monetaria, por los mayores gastos que originaron la pandemia, está también entre los principales problemas que tiene que resolver el gobierno, para evitar una aceleración de la inflación.

Fuentes del Palacio de Hacienda dejaron trascender que el gobierno no aceptará presiones del organismo por reformas estructurales en el sistema jubilatorio y el mercado de trabajo, y que la prioridad es definir un plan que alargue significativamente los plazos de pago de la deuda, más allá del 2025.

Entre este miércoles y jueves la misión podría reunirse con la conducción de la CGT y la cúpula de la Unión Industrial Argentina.



"NO VENIMOS A

PEDIR AJUSTE"

"No venimos a la Argentina con la idea de ver qué se puede ajustar", aclaró ayer la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la llegada de una misión de funcionarios del organismo al país. "Venimos a la Argentina, ante todo, para escuchar a las autoridades, para escuchar al pueblo argentino", sostuvo.

Dijo que el organismo tuvo "muy claro en esta crisis que es importante brindar apoyo a las empresas y, lo que es más importante, a los trabajadores". "No venimos con la idea de ´bueno, veamos cómo podemos ajustar aún más el gasto en estos tiempos´", enfatizó Georgieva en declaraciones a CCN en español.

Así, buscó transmitir el mensaje de que el Fondo llegó a Buenos Aires para escuchar a las autoridades y no con la intención de reclamar más ajuste al Gobierno en este momento crítico por la pandemia. "Le deseo a la gente de la Argentina todo lo mejor en este momento tan difícil", agregó la titular del FMI.



PLANTEO DE LA CGT

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, subrayó ayer que la central obrera remarcará al Fondo Monetario Internacional (FMI) que no puede haber "un ajuste despiadado" en la Argentina "que suma más en la miseria a la gente que está sufriendo" en medio de la pandemia.

"Cualquier salida tiene que ser buscando un equilibrio de todas las variables macroeconómicas, pero sin un ajuste despiadado que suma aún más en la miseria a la gente que está sufriendo", sostuvo el líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En declaraciones radiales, Rodríguez señaló que en la reunión que el jueves mantendrá la CGT con los enviados del FMI, Julie Kozack y Luis Cubeddu, los sindicalistas brindarán "un diagnóstico real de la Argentina".