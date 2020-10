Spataro apunta hacia el regreso al Dakar Deportes 06 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ANTECEDENTES./ El argentino durante su periplo en Sudamérica.

Nadie puede desconocer que, en todo aspecto, Emiliano Spataro ha sido una revelación que la década dakariana en Sudamérica destapó ante el mundo. Ha enarbolado la bandera del raid más duro del mundo, el Rally Dakar, con su ejemplo de esfuerzo y trabajo duro.

Con esa base y con diferentes proyectos se las ha arreglado para dar pelea ante los equipos más fuertes dentro de la categoría "Autos" y tras quedarse sin el presupuesto para viajar a Arabia Saudita en 2020 apuesta fuerte a la próxima edición, a disputarse en tan solo tres meses.

En diálogo con Campeones, reveló el enfoque. "Tenemos muchas ganas de ir a Arabia, tenemos los autos listos" "Tengo un proyecto que estamos tratando que avance, lo más rápido posible, para intentar llegar a ir con dos autos", reconoció.

El apremio, sin dudas, está en que los días límite para enviar material (vía marítima) a la península arábiga están muy cerca y los planes deben estar claros ya a esta altura del año. "No la tenemos fácil", admite Emiliano, considerando que "la situación hace que el país no esté en un buen momento" y asegurar un sponsor en este contexto es complejo.

Otra situación engorrosa es la que obliga la pandemia de Covid 19: "Trabajar en la programación, tener reuniones, moverse, está muy difícil", concluye el piloto de Lanús. No se ha podido afirmar el nombre de la persona que acompaña deportivamente s Spataro en este esquema, así como las puertas de los vehículos a representar quedaron abiertas en su explicación.

"Tenemos el equipo listo para arrancar con los vehículos que tenemos en el taller, que son prototipos que tienen carrocería 'Duster' pero se pueden correr aún hoy siendo competitivos con cualquier carrocería", advirtió Emiliano.

El Dakar 2021 se disputará con largada y llegada en Jeddah entre el 3 y 15 de enero. Un acuerdo con una empresa importante es lo que se espera cerrar antes que los plazos se cumplan para que Spataro regrese... ¿con un compañero sudamericano? (Fuente: campeones).