El Maratón de Londres y su réplica virtual en Rafaela

Ver galería 1 / 3 - FOTOS GRUPO KALOS RUNNERS./ Ignacio Campodónico y Lucas Gerold en su Maratón virtual. GANADOR./ El etíope Shure Kitata.

Programada originalmente en abril, la Maratón de Londres fue el primer ‘Major’ en celebrarse desde que el Covid-19 fue declarado una pandemia mundial el pasado 11 de marzo. Fue este domingo 4 de octubre, con una participación reservada solamente a la elite, con 46 hombres y 29 mujeres.

No obstante, en Rafaela la corrieron de manera virtual en paralelo representantes del Kalos Running. Se trata de Ignacio Campodónico con un tiempo de 3h 54min (mejor marca personal), y Lucas Gerold (3h 55min) para los 42k. El grupo que tiene como entrenadora a Betina Lischet organizó de manera prolija y eficiente este domingo para acompañar a los maratonistas, por tramos, utilizando diferentes largadas y horarios (inclusive antes de la salida del sol), y con la hidratación requerida; y también para que otros runners participen en objetivos personales en distintas distancias: 30, 21, 15, 12 y 10k.

Las carreras virtuales, para una parte de los runners, han servido como una interesante motivación dentro de esta prolongada falta de competencias que se registra, para que entrenar no sea lo único en el día a día. Sumado a esto el compañerismo en el marco de las precauciones y protocolos actuales, hacen que un domingo a la mañana de estos tiempos no parezca tan lejano a los anteriores al 20 de marzo.



APARECIO KITATA

Enorme sorpresa en el maratón de Londres: invicto desde hace siete años, el keniano Eliud Kipchoge se hundió al final de la prueba y terminó 8º, proclamándose campeón el etíope Shura Kitata tras un emocionante sprint. Kitata se llevó el domingo la carrera con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 41 segundos, superando al keniano Vincent Kipchumba (a un segundo) y a su compatriota Sisay Lemma (a cuatro segundos).

Tres horas antes que los hombres fue el turno de la prueba femenina. La keniana Brigid Kosgei asentó su dominio en la distancia al llevarse el maratón por segundo año consecutivo con una marca de 2 horas 18 minutos y 58 segundos.

La organización creó burbuja de bioseguridad en la que se disputó la prueba, que esta vez no recorrió las calles de Londres sino dio vuelta en un circuito circular en St. James’s Park, un céntrico parque de la capital británica. Los corredores se alojaron en un hotel solo para atletas y se han sometido a un test cuatro días antes de viajar y a otro a su llegada al hotel, hasta una última prueba el viernes antes del evento.