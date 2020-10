Que siga el gran sueño de Schwartzman y Podoroska Deportes 06 de octubre de 2020 Redacción Por TENIS, ROLAND GARROS

FOTO ARCHIVO AMIGOS./ Thiem y Schwartzman han jugado juntos en dobles. NADIA PODOROSKA

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La rosarina Nadia Podoroska y el porteño Diego Schwartzman buscarán hoy mantener encendida la ilusión argentina en Roland Garros cuando enfrenten a la ucraniana Elina Svitolina (5°) y al austríaco Dominic Thiem (3°), respectivamente, en los cuartos de final del certamen.

Podoroska chocará con Svitolina este martes por la mañana, no antes de las 7:00, mientras que Schwartzman hará lo propio en el mismo turno que su compatriota, alrededor de las 8.30. La rosarina de 23 años, actual 131 del ránking mundial pero que ya aseguró su presencia entre las 70 mejores de la WTA, llegó a esta instancia tras una remontada espectacular ante la checa Barbora Krejcíkova con parciales de 2-6, 6-2 y 6-3.

La campeona panamericana en Lima y representante de la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio ahora enfrentará a la ucraniana, que este domingo se impuso a la francesa Caroline García por 6-1 y 6-3. El gran momento de la "Peque" se explica, no solo por su juego, sino también por sus números: son 12 triunfos consecutivos (récord 40-6 en 2020), llegar a ser Top 70 le asegura jugar todos los WTA International que requiera. Para encontrar una argentina en cuartos de final de un Grand Slam hay que remontarse a 2004, cuando Paola Suárez llegó a esa instancia en el césped de Wimbledon.

Por el lado de Schwartzman, mejor tenista albiceleste de la ATP y actual número 14 del mundo -está a un triunfo de meterse entre los 10 mejores del ranking-, continúa sin ceder un set en el certamen, dado que le ganó el domingo al italiano Lorenzo Sonego (46°) con parciales de 6-1, 6-3 y 6-4. Schwartzman enfrentará en cuartos de final al austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo y reciente campeón del US Open, que venció al joven francés Hugo Gaston -campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018- por 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 y 6-3.

Hasta el momento, el "Peque" y Thiem han jugado ocho veces: el austríaco ganó seis partidos y el argentino dos, mientras que el "Peque" también se encuentra por debajo de su rival en el historial de duelos sobre polvo de ladrillo, por 4 a 1.

Por la misma instancia hoy jugarán Jannik Sinner (Italia)-Rafael Nadal (España, 2).



DJOKOVIC Y TSITSIPAS

El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, eliminó ayer al ruso al ruso Karen Kachanov (16to) por 6-4, 6-3 y 6-3 en un partido de cuarta ronda y avanzó a los cuartos de final de Roland Garros por undécimo año consecutivo. El serbio, campeón del Gran Slam parisino en 2016, jugará en la siguiente instancia con el español Pablo Carreño Busta (17), quien en el último partido del día venció al alemán Daniel Altmaier (186) por 6-2, 7-5 y 6-2.

Por su parte, el griego Stefanos Tsitsipas, quinto preclasificado, también avanzó a cuartos con victoria ante el búlgaro Grigor Dimitrov (18) por 6-3, 7-6 (9) y 6-2. Tsitsipas, de 22 años, será rival del ruso Adrey Rublev (13), que dio cuenta del húngaro Marton Fucsovics 6-7 (4), 7-5, 6-4 y 7-6 (3) en el único partido que pudo completarse ene l Suzanne-Lenglen.



TITULO PARA BAGNIS

El tenista argentino Facundo Bagnis se adjudicó ayer el Challenger de Biella, en Italia, tras imponerse en el partido decisivo al esloveno Blaz Kavcic por 6-7 (4-7), 6-4 y retiro del jugador europeo por lesión, en encuentro que había sido suspendido el domingo por lluvia.