Marcone se va de Boca

Boca anunció de manera oficial que Iván Marcone se va del plantel de Miguel Ángel Russo para jugar hasta mitad de 2021 a préstamo en el Elche, equipo que dirige Jorge Almirón y tiene como dueño a Christian Bragarnik, el representante del mediocampista. Lo cierto es que a pesar de irse a préstamo por una temporada, la negociación incluye una opción de compra en caso de jugar un mínimo de partidos, que no superaría los 10, por lo que es prácticamente un hecho que la despedida de Boca es definitiva.

El mediocampista surgido de Arsenal de Sarandí y que brilló en Lanús justamente de la mano de Almirón, viajará este martes para sumarse a las filas del Elche, que arrancó la Liga con una derrota, un triunfo y un empate en estas primeras tres fechas. De esta manera, Boca pierde a un mediocampista que no tenía demasiado protagonismo en el once inicial de Miguel Ángel Russo, que lo tenía como opción de recambio ante el buen momento de Jorman Campuzano.

Marcone llegó a Boca a principios de 2019, cuando el Xeneize lo pagó cerca de 8 millones de dólares al Cruz Azul. Desde entonces, jugó 46 partidos y obtuvo dos títulos con la camiseta boquense: la Supercopa Argentina ante Rosario Central y la última Superliga, donde el equipo de Russo le ganó el campeonato a River en la última fecha.