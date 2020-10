Tensión en la ruta 34: un camión “encerró” a remís Policiales 06 de octubre de 2020 Redacción Por EN LA TRAVESIA URBANA DE LA RUTA 34

En horas de la tarde de ayer, en la intersección de calle Miguel Giay y Ruta Nacional 34 –a la altura de una conocida fábrica de colchones sobre ruta 34- se produjo una fuerte colisión entre un remís y un camión de gran porte, que según manifestaron testigos del hecho, el camión habría “encerrado” la trayectoria del remís, por lo que se produjeron momentos de tensión entre ambos conductores.

Según aportó LT 28 Radio Rafaela, en su portal, el remisero habría sido “cerrado” por el camión Volvo, provocando la colisión entre ambos vehículos. En un primer momento, el carril que corre en dirección norte a sur debió ser cerrado al tránsito vehicular.

Felizmente, a pesar de la magnitud del suceso, no hubo personas lesionadas.

Fueron partes de este siniestro vial un automóvil Renault Logan utilizado para la tarea de remis, el cual era conducido por su propietario –un hombre que viajaba acompañado por una menor- por Ruta Nacional 34 en dirección sur a norte; y por la otra parte un camión Volvo de color blanco con un equipo tolva bitren.

Según dijeron testigos ambos vehículos circulaban en la misma dirección, cuando el camionero del Volvo, realizó una maniobra provocando que el remisero fuera cerrado y colisionando con la parte trasera de la tolva.

El remís atravesó el cantero central y frenó su recorrido en el carril contrario. Según publicó el citado medio en su portal, el chofer del camión Volvo manifestó no haber visto el remis. Afortunadamente no hubo heridos y solamente daños materiales.

Actuó en el lugar personal policial de la Comisaría 13ª.

Según se supo también, en la jornada de la víspera hubo otros dos accidentes: uno de ellos en la Av. Zóbboli sin lesionados; y otro que tuvo como partícipe un utilitario Fiat Fiorino que volcó también sin registrarse lesionados.