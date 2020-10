Trump abandonó el hospital de Maryland Internacionales 06 de octubre de 2020 Redacción Por "QUE NO LOS ASUSTE EL COVID"

FOTO AFP DONALD TRUMP. Al retirarse del Walter Reed.

WASHINGTON, Estados Unidos, 6 (AFP). - El presidente Donald Trump abandonó ayer el hospital militar Walter Reed, el centro médico donde estaba internado desde hacía tres días luego de dar positivo de Covid-19.

El mandatario cruzó la puerta del hospital caminando y en aparente buen estado, para abordar luego un auto en el que se trasladó al helicóptero presidencial Marine One, que lo trasladó a la Casa Blanca para terminar de cursar la enfermedad.

Horas antes, Trump había anunciado en su cuenta oficial de Twitter que su salida del hospital Walter Reed, ubicado en la ciudad de Bethesda (Maryland), era inminente y que se sentía muy bien, a pesar de que aún se encuentra enfermo de coronavirus y puede contagiar a otros.

"Dejaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento muy bien! Que no los asuste el Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas drogas y conocimientos realmente grandes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!", manifestó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado pasó todo el día tuiteando; llamó al voto, compartió anuncios de su campaña electoral o comentarios sobre programas de televisión y criticó a los medios por estar "decepcionados porque me subía a un vehículo seguro para dar las gracias a mis muchos fans y simpatizantes".

En un último tuit justo antes de abandonar el centro médico, prometió que reanudaría muy pronto la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que se enfrentará con el demócrata Joe Biden.

Sean Conley, médico personal de Trump, reconoció ayer que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra en un "terreno no explorado" por otros pacientes de Covid-19, debido al tipo de tratamiento que está recibiendo.

En una rueda de prensa poco después de que el jefe de Estado anunció que volvería ayer a la Casa Blanca, el profesional defendió la decisión de darle el alta hospitalaria al Presidente después de solo tres días de ingresado, en los que experimentó al menos dos bajadas de oxígeno.

El domingo, Brian Garibaldi, uno de los miembros del equipo médico del hospital militar, había adelantado que Trump podría recibir el alta este lunes si sus síntomas seguían mejorando y se mantenía activo, con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre.

Los facultativos explicaron que, además de seguir con el tratamiento del antiviral Remdesivir, el mandatario estadounidense comenzó a recibir el fin de semana corticoesteroide dexametasona para evitar nuevos episodios de caída de oxígeno en sangre, que en ningún momento, según el médico personal del presidente, Sean Conley, bajó del 90 por ciento.

La dexametasona es un esteroide, un tipo de medicamento que mostró eficacia en pacientes de Covid-19.

Además, el Presidente recibió ayer una tercera dosis de Remdesivir dentro de un plan de cinco días y el viernes le fue suministrado un cóctel de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

El médico especialista pulmonar aseguró que los análisis de las funciones cardíacas, hepáticas y renales de Trump mostraron "hallazgos normales o mejorados".

Trump no mostró dificultades respiratorias ni tuvo fiebre desde el sábado, por lo que los doctores reiteraron su optimismo sobre su evolución.

El domingo, el mandatario sorprendió al salir en una camioneta a saludar a todos sus seguidores en las afueras del hospital.

Trump, de 74 años y con sobrepeso, es un paciente con especial riesgo de desarrollar una variante seria de la Covid-19.



MAS CONTAGIOS

Tres días después de la internación de Trump, su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, anunció que tiene el virus, pero sin síntomas, tras "dar negativo de manera constante" en las pruebas desde el jueves.

Ese día, la infección de la asistente presidencial Hope Hicks hizo encender las alarmas en la Casa Blanca.

El listado incluye a la primera dama, Melania Trump; al gerente de campaña, Bill Stepien; a la asesora, Kellyanne Conway; al ex gobernador Chris Christie, de Nueva Jersey; a Ronna McDaniel, titular del Comité Nacional Republicano; al asistente personal, Nick Luna y a tres senadores republicanos, Mike Lee, de Utah; Thom Tillis, de Carolina del Norte y Ron Johnson, de Wisconsin.