Citroën Méhari: historia de un gran clásico que pisó fuerte en Argentina

El Citroën Méhari es uno de los autos más queridos por el público local en Argentina. Es un producto que se ha ganado una merecida fama especialmente por su confiabilidad: quienes han tenido o tienen uno de estos modelos saben muy bien de qué hablamos.

Por supuesto, no sólo es un auto para el verano. El original descapotable, con la carrocería completamente realizada en plástico, fue un auto diseñado para los usos más variados; desde el ocio al transporte, capaz de transformarse en un descapotable, una pick-up, o incluso en un compacto de cuatro puertas. Adelantado a su tiempo, este innovador vehículo, veloz gracias a su ligereza y capaz de llegar a los sitios más insospechados, alcanzó casi las 150.000 unidades fabricadas, muchas de ellas todavía en circulación.



CITROËN MÉHARI:

NACIDO POR ACCIDENTE

El Méhari nació de una intuición genial. En 1947, en Francia, se fundó la SEAB (Société d'études et d'applications des brevets) fundada por el empresario francés Roland de la Poype y que trabajaba con materiales innovadores para la época, particularmente plásticos y resinas coloreados en la masa.

En la flota de vehículos de la SEAB figuraban una serie de furgonetas AZU y AK, desarrolladas por Citroën sobre la base del 2 CV. Un día, una de estas furgonetas sufrió un accidente de cierta importancia en el que el conductor salió indemne, pero en el que la carrocería de la furgoneta quedó seriamente dañada, no así la mecánica.

De la Poype decidió no reparar la furgoneta porque tenía una idea en mente: quería realizar una carrocería de plástico para instalarla sobre una base Citroën creando un auto completamente nuevo orientado al mercado de los vehículos comerciales, capaz de cargar elementos voluminosos como si de una pick-up se tratara pero que ofreciera además la posibilidad de cerrarse como una pequeña camioneta o abrirse completamente, como un descapotable de dos plazas.

Se realizaron para ello diferentes propuestas y unos cuantos prototipos con la ayuda del diseñador Jean-Louis Barrault, que ya había colaborado en la realización del último producto de éxito de la SEAB, el contenedor de muestras monouso Berlingot para la firma de perfumería L’Oréal.

Para la carrocería se eligió el ABS: un material fácilmente termoformable, flexible y que se podía colorear en la masa. El resultado fue un pequeño todoterreno de plástico que utilizaba el chasis del bicilíndrico AZU y que fue presentado a la dirección general de Citroën. El encuentro se celebró en 1967 en el sótano de la fábrica del Quai de Javel, junto al Sena, en el centro de París. Por parte de Citroën estaban presentes Pierre Bercot, Director General de la marca y el responsable de vehículos comerciales mientras que por la SEAB acudieron Barrault y el propio De la Poype.



CITROËN MÉHARI: DEL

PROTOTIPO A LA REALIDAD

No era la primera vez que se encontraban: la SEAB estaba entre los proveedores de Citroën, para la que producía paneles de puertas, torpedos y otros elementos de plástico, todos ellos muy bien realizados, pero sin respetar, en muchas ocasiones, los plazos acordados. Por este motivo, cuando De la Poype propuso “ustedes nos envían los chasis y nosotros construiremos la carrocería y montaremos los autos”, Bercot dibujó una sonrisa y contestó “de ninguna manera: ustedes se encargan de la producción de las piezas, pero el auto lo armaremos nosotros”.

A Bercot le bastaron diez minutos para darse cuenta de las posibilidades que ofrecía el Méhari, un auto interesante como vehículo de trabajo, pero, sobre todo, para el ocio. Era muy liviano, hasta el punto de poder enfrentarse a firmes irregulares sin excesivos problemas ya que no se encajaba en el barro, la arena o en la nieve.

Después del prototipo inicial de color ocre (elegido para adecuarse al color de los vehículos del servicio de mantenimiento de carreteras francés) en la SEAB se fabricaron una veintena de unidades en los colores más dispares: amarillo, rojo, azul, verde e incluso un improbable color plata. Todos estos colores se utilizaron para la presentación oficial del auto.

Mientras que una joven generación salía a las calles parisinas en busca de más libertades al grito del célebre ‘Bajo los adoquines, la playa’, Citroën desvelaba el 11 de mayo de 1968 en el campo de golf de Deauville, un modelo adelantado a su tiempo, símbolo del espíritu de libertad. Toda la prensa quedo unánimemente encantada con el nuevo pequeño Citroën.

La producción se inició de inmediato en dos versiones de dos y cuatro plazas. La primera tenía, en Francia, beneficios impositivos y la segunda estaba dotada de una fila trasera plegable que, al hacerlo, convertía al Méhari en un pick-up en menos de 10 segundos.



CITROËN MÉHARI: EL

ORIGEN DE SU NOMBRE

Este modelo, adelantado a su tiempo, sedujo a todos: agricultores, recolectores, amantes del aire libre, tanto en la playa como en la montaña. Veloz gracias a su ligereza y capaz de llegar a los lugares más insospechados, su nombre “Méhari” se eligió derivado de una raza de camellos de carreras, particularmente robustos y resistentes. Y si el 2CV fue definido por algunos como un “caracol de latón” el Méhari fue llamado, de manera simpática, “caracol de plástico”.

Tan a gusto en cualquier playa como en el centro de París, del Méhari se fabricaron unas 150.000 unidades durante casi 20 años: entre 1968 y 1987, incluyendo las versiones 4x4 que sirvieron en el ejército francés y se utilizaron como “ambulancia rápida” en el París-Dakar de 1980, donde demostraron su increíble eficacia para meterse en las dunas sin atascarse en ningún momento.



TRAYECTORIA EN ARGENTINA

Citroën fabricó este particular modelo en nuestro país a partir de 1971 y hasta 1980 (utilizaba mecánica y plataforma del 3 CV),y en 1984 vuelve a la línea de armado pero esta vez bajo el ala de IES (Industrias Ernesto Sal Lari) bajo el nombre de Safari. IES lo fabricó durante dos años. (Fuente: Citroën Argentina - Parabrisas Perfil).