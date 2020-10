La Seguimos En Vivo desde Reconquista Información General 06 de octubre de 2020 Redacción Por A través del ciclo que semana a semana ofrece el Ministerio de Cultura de Santa Fe, entre el jueves 1° y el domingo 4 de octubre se pudo disfrutar de la presentación de artistas desde General Lagos, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.

FOTO SCS// LA SEGUIMOS EN VIVO// Con atractiva propuesta para todos los gustos.

La propuesta del Ministerio de Cultura de la provincia, que se lleva a cabo semana a semana sin público presencial, puede ser vista por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio.

Por las disposiciones del Gobierno de Santa Fe de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Cultura decidió compartir una selección de shows ya grabados en diferentes espacios y modificó el formato. En la capital provincial, General Lagos, Rosario y Venado Tuerto se repusieron espectáculos ya emitidos, y desde la Perla del Norte se pudo apreciar en vivo, desde el Teatro Español.

El ciclo permite a los artistas, a pesar de que son reposiciones, usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Los shows de este fin de semana fueron grabados en la Casa del Bicentenario de General Lagos; el Teatro Español de Reconquista; Plataforma Lavardén de Rosario; el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe y el Teatro Provincial Ideal de Venado Tuerto.







Reconquista



Jueves de rock desde la Perla del Norte



El jueves 1º de octubre, desde las 21, se pudo disfrutar desde el escenario del Teatro Español de la ciudad de Reconquista del show de InCierta, una banda de rock alternativo con influencias de new metal.

Formado en mayo de 2017, el grupo está integrado por Luciano Castro en guitarra; Adrián Nicli en bajo; Marcelo Fasano en batería y Jesica Monzón en voz.

La banda aprovechó el show de La Seguimos En Vivo para presentar parte del material que formará parte de su primer disco, que contará con canciones de su autoría.

El concierto comenzó con los potentes temas “Hoy” y “Desaparecer”. Siguieron con “Niño”; “Seguiré”; “Sálvame”; “Sueño infinito” y “Tirano”.

Luego presentaron covers de la banda de Nu Metal estadounidense, System Of A Downs: En primer lugar hicieron “Aerials” y posteriormente “Toxicity.

La última parte del show comenzó con “Escapar”; siguió con “Cas” y cerró con “Diablo”.





Venado Tuerto



Noche a puro tango desde el sur



El jueves 1° de octubre a las 22 se pudo volver a ver el concierto que el pasado 6 de agosto brindaron desde el Centro Cultural Provincial Ideal de la ciudad de Venado Tuerto el Dúo Tanguero, compuesto por Damián Del Greco en guitarra y Santiago Sampo en guitarra y voz.

Oriundos de Santa Isabel, este dúo tanguero se encuentra finalizando la grabación de lo que será su primer disco digital.

El show comenzó con uno de los clásicos del tango: "Por una cabeza" (de Carlos Gardel).

Con la participación especial de los bailarines Romina Anido y Sergio Bustos, que fueron acompañando algunas de las canciones, el espectáculo siguió con "Caminito" (de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñaloza); "Cafetín de Buenos Aires" (de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores); el vals "Parece mentira" (de Homero Manzi y Francisco Canaro); la milonga "Nocturna" (Aníbal Troilo) y el tango "Fangal" (de Enrique Santos Discépolo y Virgilio y Homero Expósito).

La parte final dio comienzo con otro clásico: "Volver" (de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera); y siguió con "Pucherito de gallina" (de Roberto Medina); una exquisita versión de "La Cumparsita" (de Gerardo Matos Rodríguez), para finalizar con "Mi vieja viola" (de Humberto Correa, que formó parte del amplio repertorio de Edmundo Rivero).





Rosario



Nueva edición de Música de Cámara



El viernes 2 de octubre, desde las 21, hubo dos nuevos capítulos del ciclo “Música de Cámara” desde el Petit Salón de Plataforma Lavardén.

Con el actor Martín Fumiatto como acomodador, responsable de limpieza de la sala, presentador del ciclo e improvisado entrevistador, se disfrutó de la presentación en formato íntimo de Pablo Jubany y Vanina Israel.

En primer lugar fue el turno de Jubany, músico rosarino que interpreta temas con claras influencias del glam rock, el pop y la canción de autor. Sentado frente a un piano, comenzó su presentación con “Tengo tanto que hacer” (del disco La Espera, de 2014) y siguió con “Como los demás” (del mismo disco); “La pulsión del dolor” y “La hora temida” (ambos del álbum El Futuro, de 2016); para terminar con “Las chicas y su soledad” (del disco La Espera) y “En mi habitación” (del álbum El Futuro).

Luego se presentó la cantautora, bailarina y docente nacida en San Nicolás, Vanina Israel.

De raíces folclóricas latinoamericanas, la joven comenzó su show con el tema “Samadhi” (de su autoría).

Acompañada por una guitarra, continuó con una versión de “Take me home, country roads”, de John Denver y luego con “Qué será de tí” (de María Teresa Márquez y Demetrio Ortiz; y el poema “Un amor más allá del amor” (de Roberto Juarroz).

Para finalizar, interpretó “La puerta del sol” (de Verónica Condomi) y el tema propio “Sabor tierra”.





Música para volar



El domingo 4 de octubre a las 22, fue el turno de “Música para volar”, grupo formado en el año 2012, que a comienzos de junio ofreció un show en Plataforma Lavardén con parte de sus dos repertorios sinfónicos basados en las carreras de Gustavo Cerati y Charly García.

La agrupación está integrada por José Matteucci en voz y batería; Alexis Thompson en guitarras, Julieta Sciasci en bajo, y Bruno Moreno en piano y arreglos, y para esta presentación contó con la participación de Ignacio Quiroz, en violín; Paolo Ferrara, en violoncello, y Azul Chiavia, en fagot.

El show comenzó con “Trátame suavemente” (del primer disco de Soda Stereo, del año 1984); y siguió con “Ángel eléctrico” (del disco Sueño Stereo, de Soda Stereo, del año 1995).

Siguieron con “La sal no sala” (del disco La Hija de la Lágrima, de Charly García, del año 1994); “Pasos” (del disco Sueño Stereo, de Soda Stereo, del año 1995); “Un misil en mi placard (del primer disco de Soda Stereo, del año 1984) y “Zoom” (del disco Sueño Stereo, de Soda Stereo, del año 1995).

Y terminaron con uno de los temas de la carrera solista de Cerati: Primero fue “Te llevo para que me lleves” (del disco Amor Amarillo, de 1993).





Cierre a puro pop



Luego se pudo disfrutar de la música de Manu Piró, proyecto encabezado por Manuel Reboiro, junto a La Ramiro Hernández (guitarra eléctrica), Guido Castellotti (batería), Paula Fay (coros) y Juan Pablo Carrillo (bajo y sintetizador), que participó del festival cultural online Río Rosa, llevado a cabo en Plataforma Lavardén el pasado 26 de julio.

En 2018, Reboiro fue ganador de un premio estímulo del programa Espacio Santafesino, con el cual grabó su primer trabajo discográfico.





General Lagos



Ritmo y rock desde el sur del departamento Rosario

El sábado 3 de octubre, desde las 21, se pudo ver la doble propuesta que, el 1° de septiembre, grabaron en la Casa Bicentenario de la localidad de General Lagos la cantante Rocío Kreiff y la banda Versatélite.

En primer término se presentó la joven Rocío Kreiff, quien desde 2014 viene presentando en distintos escenarios de la región.

Junto a Ulises Basualdo en guitarra e Isaías Romero en tecaldos, comenzó con el tema de su autoría “Me libero de vos” y siguió con “Los besos” (de Greeicy Rendón); “Darte mi vida” (de Amaira Montero); “Que bonito” (de Rosario) y una lograda versión del tema “Hoy” (de Gloria Estefan).

El final fue a todo ritmo, con los temas “Por mil noches” y “Cae el sol” (ambos del grupo Airbag).

Luego fue el turno de la banda Versatélite, oriunda de la localidad de Fighiera en el año 2012.

El grupo editó en 2019 su primer material de estudio, que fue parte del repertorio elegido para presentar en lo que fue la emisión número 160 del ciclo La Seguimos En Vivo.

La presentación comenzó con “Calma” y siguió con “Tu lugar”; “Sigue tu rumbo”, para terminar con “Quien está”.





Santa Fe



Noche de Folclore en el Paco Urondo



El viernes 2 de octubre, desde las 22, se pudo ver las actuaciones brindadas desde el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, por el dúo Orilleras y del grupo Karen Folklore.

En primer lugar, el dúo Orilleras, integrado por las cantantes María Eugenia Pelegri y Rocío Solís, interpretaron temas del folclore argentino y la música popular latinoamericana.

El show, que fue grabado el 1° de octubre, comenzó con “Litoraleña” (de Gustavo Machado y Pablo Acosta) y siguió con la zamba “Regreso del viejo amor” (de Rubén Cruz y Pablo Mema).

Luego, los músicos que acompañan al dúo de intérpretes; Leo Conti en guitarra y Javier Leveratto en flauta traversa, interpretaron la chacarera “La improvisada”, de su autoría.

Tras esto, el dúo interpretó “Donata Suárez” (de Juan Falú y Carlos Herrera) y, para finalizar, el chamamé “Curuzú” (de Pablo Acosta).





El turno de Karen Folklore



El grupo, que ya lleva más de 10 años de trayectoria, está compuesto por Karen en voz; Andrés Santillán, en guitarra eléctrica y coros; Guillermo Toledo, en guitarra criolla; Jorge Ojeda en teclado, acordeón y charango; y Javier Ojeda, en batería.

Comenzó la presentación, que fue grabada el 1° de octubre, con el tema “Vivir y Chayar” (de Irma Moreno y Emilio Fuentes) y siguió con la chacarera “Pasos” (de Karen Folklore); y el rasguido doble “El cosechero” (del mítico Ramón Ayala).

Luego fue el turno de “Dueños del Tiempo” (de Gastón Grinszpun); “El duende escondido” (de Luciano Cañete y Juan Enríquez) y, para terminar, interpretaron el tema “Soñadora del Carnaval” (de Alberto Agesta).





Sábado de jazz y rock



El sábado 3 de octubre, a partir de las 22, se pudo ver la reposición de los shows grabados el jueves 1° en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo por el trompetista Guillermo Caliero y el grupo Pasamanos.

En primer lugar, Caliero encabezó una soberbia presentación de jazz a través de Guillermo Calliero Grupo.

Nacido en la ciudad de Santa Fe en 1973, luego de varios años de estudio, Calliero se radicó primero en Buenos Aires y luego en Barcelona, España. Ha tocado con el contrabajista Horacio Fumero, el trombonista norteamericano Conrad Herwig, el saxofonista español Perico Sanbeat y el vientista cubano Paquito D’Rivera, entre otros.

Junto a Francisco Lovuolo en piano; Cristian Bórtoli en contrabajo y Hugo García en batería, comenzó el show con “Blue Monk” (de Thelonious Monk); y siguió con “There will never be another you” (de Chet Baker); “Misty” (de Errol Garner), para terminar con “A night in Tunisia” (de Dizzy Gillespie).





Rock con identidad santafesina



Luego fue el turno de Pasamanos, banda con más de 35 años de trayectoria, creada por Eduardo Gaviola.

El grupo, integrado por Carlos Klein en bajo; Alberto Suárez en guitarra; y Pedro Andrada en batería; y Eduardo Gaviola en guitarra y voz), comenzó la presentación con el tema “Arde Bagdad” y siguió con “¿Quién podrá saber?”; “Sangra la ciudad”; “Solo se dio”, para terminar con “Montados al salmón”.





Domingo de melodías



El domingo 4 de octubre, a las 22, el Centro Cultural Paco Urondo ofreció otras dos propuestas: el grupo vocal “De 2 a 4” y la cantante Cecilia Arellano.

En primer lugar, la agrupación “De 2 a 4”, conformada en 2018 por Chachi Plank, Albertina Marín, Mauricio Lisa y Alejandro Molina, ofreció una selección de temas del cancionero popular latinoamericano.

Comenzaron con “Verde Romero” (de Lorenzo Vergara y Esteban Velárdez) y siguieron con “Canción de puna para mi Juli” (de Sebastián Monk); “El almuercero” (de Pedro Ferrer); “Zamba de Lozano” (de Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón) y finalizaron con “De mis pagos” (de Julio Argentino Jeréz).

Por último, subió al escenario del Centro Cultural Provincial la cantante y compositora Cecilia Arellano, que ofreció un exquisito concierto con temas de autores brasileños y temas propios.

Comenzó con “Menina Da Lua” (de Renato Motha y Patricia Lobato) y “Nuvem negra” (de Djavan).

Luego siguió con un tema propio: “Apego”, lanzado este año; “Ladeira da preguiça” (de Gilberto Gil); “Sabiá” (de Tom Jobim y Chico Buarque) y, para finalizar, otro tema propio, cantado en portugués: “Chegada”.





De Pueblo en Pueblo



Homenaje a la educación pública

El viernes, entre las presentaciones de Jubany y Vanina Israel, se pudo disfrutar de un homenaje a la Escuela N° 1.138 Feliciano Santa Clara, de la ciudad de San José de la Esquina, que cumplió 50 años de vida.

El reconocimiento fue a través de la interpretación, por parte del grupo “Latidos”, del tema “Me enseñaste tanto”, junto a una serie de imágenes de los distintos grupos de alumnos y docentes de la institución y vecinos de la ciudad ubicada en el departamento Caseros, en el sur de la provincia.





Coro desde el norte santafesino



El sábado, en el marco del mismo ciclo, que permite recorrer todos los rincones de la provincia, se pudo disfrutar de una versión de “El viejo varieté”, el clásico de María Elena Walsh, a cargo del Coro Polifónico Municipal de la ciudad de Avellaneda, en el departamento General Obligado, cuyos integrantes grabaron, cada uno en su casa bajo la dirección de Ailén Basimiani.