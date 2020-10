"Rafaela es un territorio que construye capacidades para resolver problemas" Locales 06 de octubre de 2020 Redacción Por Así lo valoró Pablo Costamagna, director del Instituto de Investigaciones Sociales PRAXIS, al analizar la importancia del 2° Congreso Internacional de Desarrollo Territorial del que Rafaela es sede con múltiples actividades virtuales hasta el viernes.

La ciudad de Rafaela es sede del 2° Congreso Internacional de Desarrollo Territorial que se realizará hasta el viernes y cuenta con la participación de más de 100 expositores y expositoras de Latinoamérica, Caribe y Europa que comparten reflexiones y experiencias propias que contribuyen a la construcción de diálogos y acciones articuladas para aplicar a las realidades de cada comunidad.

Las jornadas son moderadas por Pablo Costamagna, director del Instituto de Investigaciones Sociales PRAXIS, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN -Facultad Regional Rafaela), quien analizó este evento resaltando que “es un Congreso Internacional que lamentablemente tuvimos que pasar a modalidad virtual, donde esperábamos en Rafaela a más de 400 personas de Argentina y del resto de América Latina. Un Congreso para aprender, intercambiar ideas, casos sobre la temática del desarrollo territorial, que cuando me preguntan de qué se trata les digo que es analizar cómo pensamos mejor las ciudades, los territorios, aún sabiendo que hay un mundo global, una macroeconomía. Hay cosas que nosotros hemos demostrado que se pueden hacer y hay muchísima gente trabajando, estudiando y un pedacito de esa gente se está convocando de manera virtual durante estas cinco jornadas”.

“Hoy estuve participando del panel sobre sistema de innovación en los territorios que estuvo muy bueno, con gente de El Salvador, Perú y tres de Argentina, donde compartimos ideas, conceptos acerca de cómo se pueden cambiar las cosas de cara a nuestras organizaciones y a nuestras empresas con un mundo totalmente cambiante. También hubo otras mesas donde se habló de género, educación y la verdad que es una gran experiencia con mucha gente intercambiando conocimiento”, precisó Costamagna.

Respecto a la trascendencia de este Congreso Internacional y a la reconversión que plantea un contexto tan dinámico como el actual, el director del Instituto de Investigaciones Sociales PRAXIS, señaló: “hace seis meses que nos cambió el mundo, que tiene un montón de cosas que vienen del pasado y que estaban en nuestra historia y teníamos que mejorarlas. Hay incluso cosas que hacíamos que no sirven más y hay que meterle cabeza y cuerpo para ver como las transformamos. Es muy relevante esto de estudiar, combinar lo que hacemos con la reflexión para generar conocimientos súper aplicados, porque estamos viviendo un escenario colmado de incertidumbres y más que nunca poder conversar entre los que hacen, los que estudian, es determinante para el futuro de nuestras ciudades. Es absolutamente relevante generar nuevos conocimientos y nuevas prácticas porque nos ha cambiado una parte de nuestras certezas”.

Acerca de las experiencias trasmitidas durante estas jornadas del Congreso, Costamagna subrayó que “Rafaela es un territorio que construye capacidades y que tiene capacidades para resolver problemas y eso es importante explicarlo; no es que tenemos todo solucionado pero es significativa la inversión que hubo y sigue habiendo durante tantos años en esto de construir capacidades. Por otro lado este tipo de eventos sirve para aprender porque hay aspectos en los que estamos más lentos: ver como trabajan los movimientos sociales, cómo funciona la economía social, analizar cómo está muy centralizado en Buenos Aires el sistema de innovación. Son pequeñas cosas y otras grandes que nos permiten alimentar lo vinculado a las políticas, las empresas y las Universidades”, sostuvo.