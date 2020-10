Festram ratificó el paro de este jueves y viernes Locales 06 de octubre de 2020 Redacción Por Mañana habrá protestas callejeras, en rutas, instalación de carpas y concluirá con un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo el jueves 8 y viernes 9 próximo en toda la Provincia. En Rafaela, este miércoles no habrá movilización debido a la situación epidemiológica.

FOTO FESTRAM SIN SOLUCION. Los municipales se encaminan a otra medida de fuerza.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) ratificó ayer las medidas de fuerza anunciadas para esta semana, las que pueden tener características locales particulares según la situación de extensión del Covid, la exigencia del estricto cumplimento de las guardias mínimas y la aplicación de todos los protocolos de aislamiento.

Así como fue resuelto mayoritariamente por el Plenario de Secretarios Generales de toda la Provincia reunido el pasado jueves, las medidas de fuerza se llevarán a cabo en todo el territorio provincial.

El Sindicato de Rosario (cuyos trabajadores de la salud alcanzan el 50% de la planta municipal) aclaró sus dificultades para cumplir con las acciones adoptadas como el resto de la provincia debido a la situación epidemiológica en ese municipio y la sobrecarga de trabajo que sufren los propios trabajadores y el Plan de Lucha en esa jurisdicción contemplará visibilizar la protesta en los lugares de trabajo, la instalación de una carpa frente al Palacio de los Leones -sede del Municipio de esa ciudad-, como así también movilizaciones en conjunto con otros gremios de la región. En tanto, el Sindicato Municipal de Santa Fe amplió a 96 horas el paro, para incorporar reivindicaciones locales y propias de su área de influencia.

"Lamentablemente, sin acuerdo salarial, las medidas de fuerza se profundizarán porque las y los trabajadores municipales y comunales -quienes estamos realizando controles, recogiendo residuos, atendiendo la salud, limpiando las calles y prestando los servicios de las localidades en plena pandemia- no podemos ser variable de ajuste ni quedar sumergidos bajo los índices de pobreza", señaló la Festram en un comunicado divulgado ayer.

En Rafaela, el titular del SEOM, Darío Cocco, aclaró que este miércoles la jornada laboral será normal ya que no se llevarán a cabo marchas debido a la situación epidemiológica, que muestra un sustancial aumento de casos de coronavirus. Por tanto, el efecto de la protesta recién se observará el miércoles a la noche cuando ya no se presten los servicios de recolección domiciliaria de residuos, los cuales retornarían el viernes por la noche.

Los gremios municipales que integran la Festram rechazaron la semana pasada la última propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales. El reclamo de una recomposición salarial se agudizó en los últimos dos meses con una serie de medidas de fuerza que afectaron incluso los controles en los accesos de la ciudad. Argumentan desde la Festram que a pesar de una inflación acumulada superior al 20 por ciento entre enero y septiembre, los sueldos siguen siendo los mismos que a comienzos de año. El deterioro del poder adquisitivo, por tanto, es superlativo en tanto que los intendentes afirman no estar en condiciones de mejorar la oferta realizada en paritarias.