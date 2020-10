Sesiona hoy el Concejo con tres proyectos en el temario Locales 06 de octubre de 2020 Redacción Por Debido al paro de los trabajadores municipales dispuesto por la Festram para jueves y viernes, el Concejo optó por sesionar virtualmente hoy desde las 9.

FOTO PRENSA CONCEJO PANTALLA PARTIDA. Los concejales ayer durante la reunión de Comisión en la que aprobaron los proyectos para este martes.

Los concejales rafaelinos se reunieron ayer por la mañana en comisión de manera virtual y decidieron adelantar la sesión prevista para el jueves para hoy a las 9, en virtud del paro decretado por Festram para jueves y viernes de esta semana y ante la falta de certezas sobre los alcances de la jornada de movilización de los trabajadores municipales prevista para este miércoles. Así, entre la pandemia o las protestas municipales, el Concejo se acostumbró a llevar a cabo sesiones "móviles", ya que en las últimas semanas hubo labor en el recinto viernes, miércoles y ahora será un martes.

Con solo tres despachos los ediles sesionarán a través de zoom y tratarán una minuta de comunicación ingresada por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, pide información al Ejecutivo acerca de cuándo se pondrán columnas de alumbrado en Av. 500 Millas, especificando cuándo se tiene programado llevar a cabo la colocación entre las arterias Mensajero Donna y C. Kaiser, obra que se encuentra presupuestada para este 2020.

Por otra parte y también presentado por Mársico, se votará un proyecto de Ordenanza para instalar un sistema de geolocalización de emergencias que se produzcan en la zona rural del distrito Rafaela. El objetivo de tal planteo es a los fines de que, quienes deban intervenir para subsanar el suceso puedan ser guiados al sitio del hecho, directamente con las coordenadas que se les indiquen desde el Centro de Monitoreo Urbano.

Finalmente el concejal Leonardo Viotti acompañado por el bloque de Cambiemos impulsó una minuta de comunicación referida a identificar con logotipos a los vehículos municipales. Justificó su pedido que por las calles de la ciudad circulan vehículos del Municipio sin identificación y acompañó el pedido adjuntado fotos que así lo demuestran.



MARSICO Y EL

PRESUPUESTO 2021

El concejal del PDP (FPCyS) Lisandro Mársico analizó el proyecto de presupuesto 2021 presentado la semana pasada por el intendente Luis Castellano: “hay ejes en los cuales se priorizó la inversión y esto tiene que ver con el aumento de la inversión en lo que es salud, empleo, obra pública y seguridad; por ejemplo en salud hay un aumento del 96,10%, en obra pública del 95%, en empleo del 63% y en seguridad del 47,15% en relación al presupuesto del 2020. Nosotros vamos a ver un gran aumento en la obra pública donde hay calzados fondos provinciales y nacionales, es decir se han presupuestado dentro de lo que es el presupuesto local fondos que se tienen programados y pedidos a otros estamentos del Estado”.

“Lo que se destinará a salud tiene que ver con lo que está pasando con la pandemia que nos está afectando a todos, pero no solo tiene que ver con el Covid, también estamos hablando del dengue, por ende no podemos padecer los mismos problemas que padecimos a principio de este año. Los programas de prevención tienen mucha importancia y esto tiene directa relación con el presupuesto en salud. Además hay una Ordenanza de mi autoría referida a este tema que fue aprobada y el Ejecutivo ahora está obligado a cumplirla”, indicó Mársico.

El concejal continuó diciendo que “el intendente nos hizo mención a ciertas obras de mucha relevancia como por ejemplo, infraestructura para el área industrial donde hay prevista una gran inversión, sobre todo vinculada al tema del gas; el entubado de calle Tucumán y del canal sur; la ampliación de las celdas en el Complejo Ambiental; trabajos de desagües y anillo interno en la plaza 25 de Mayo”.

Finalmente Mársico admitió que esta es una estimación y dijo: “siempre hay que recordar que esto que se plantea son metas, una proyección de los recursos y las erogaciones que vamos a tener el próximo año. Cada concejal va a analizar cada programa y las partidas que se destinarán de manera pormenorizada para también poder hacer aportes y sugerencias, pero en términos generales me parece bien el proyecto del presupuesto”.