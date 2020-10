Rafaela sumó otros 28 casos de Covid y la Provincia superó los 50 mil contagios Locales 06 de octubre de 2020 Redacción Por La ciudad tiene actualmente 295 casos positivos activos y 1.182 personas aisladas. Además, se notificó el deceso de una mujer de 97 años, que se convirtió en la víctima fatal número 13 desde el comienzo de la pandemia. En la Provincia, se reportaron 1.667 contagios, con el que el acumulado desde marzo supera los 50 mil.

"La progresión de casos de Covid es el peor de toda la provincia en el departamento Castellanos. Tenemos una tasa de duplicación de casos muy elevada y si seguimos con este ritmo, en pocas semanas vamos a tener muchísimos contagios más... probablemente no podamos cumplir con la atención médica correspondiente", advirtió el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Martín Racca, al presentar el reporte epidemiológico en el que repasó lo que sucedió en las últimas semanas desde el rebrote, el 16 de agosto pasado.

El funcionario confirmó ayer 28 nuevos casos de coronavirus en la ciudad, que desde el comienzo de la pandemia acumula un total de 997 por lo que hoy, inevitablemente, se superará la barrera de los mil. "La carpa de testeos no funcionó el domingo, por eso los casos de hoy (por ayer) son menores a los que se venían anunciado en los días anteriores", explicó. Actualmente hay 295 casos activos en tanto que durante el fin de semana creció fuerte la cantidad de recuperados, que pasaron de los 463 del viernes a los 689 de ayer. En tanto, también bajó la cantidad de personas aisladas, que ahora son 1.182.

Asimismo, Racca anunció la muerte de una mujer de 97 años a raíz del Covid. De esta forma, suman 13 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia en Rafaela. Respecto a la situación en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", en sala general se encuentran internados 17 pacientes con Covid y otros 7 que presentan síntomas, pero sin confirmar. En la unidad de terapia intensiva, permanecen internados 12 pacientes, 8 de ellos en asistencia respiratoria mecánica.

Por otra parte, Racca aumentó el nivel de alarma al presentar la estadística sobre la velocidad de contagios. "Desde la segunda oleada que comenzó el 16 de agosto vemos una progresión en la cantidad de casos semanales muy preocupante", afirmó. El gráfico revela que:

-Del 16 de agosto al 22 de agosto se confirmaron 8 casos y el promedio era un caso por día.

-Del 23 de agosto al 29 de agosto, 24 casos con un promedio de 3 casos por día.

-Del 30 de agosto al 5 de setiembre, 44 casos semanales.

-Del 6 de setiembre al 12 de setiembre, 99 casos semanales.

-Del 13 de setiembre al 19 de setiembre, 134 semanales.

-Del 20 de setiembre al 26 de setiembre, 178 casos semanales.

-Del 27 de setiembre al 3 de octubre, 346 casos semanales.

Por eso no dudó en sostener que con esta elevada tasa de contagios, el sistema de salud estará trabajando al límite en los próximos días. "Probablemente no podamos cumplir con la atención médica correspondiente", disparó el subsecretario de Salud lo que pintó un panorama desalentador para las próximas semanas.



EN LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó anoche 1.667 contagios nuevos de coronavirus, de los cuales prácticamente la mitad (806) corresponden a la ciudad de Rosario. De este modo, la Provincia acumula 50.680 infectados, de los cuales 3.484 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 47.196 por laboratorio. Además, se reportó el fallecimiento de otras 29 personas por Covid-19, de los cuales 17 eran residentes de Rosario, 4 de Santa Fe y uno de Recreo, Pavón, Carcarañá, Arteaga, Granadero Baigorria, Pérez, Casilda y Bigand.

De acuerdo al informe de la cartera sanitaria, la víctima fatal de Pérez es un bebé de once meses. Se trata de la vida más joven que se cobró el virus en el territorio santafesino desde que comenzó la pandemia.

Respecto a los nuevos contagios confirmados, las cifras más importantes corresponden a Rosario (806), Santa Fe (166), Villa Constitución (63), Casilda (57), Villa Gobernador Gálvez (52), Venado Tuerto (40), Pérez (33), Roldán (33) y Rafaela (28).