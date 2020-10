¿A clases? Locales 06 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Mientras en Santa Fe la curva de contagios continúa en máxima velocidad, por lo que el retorno a clases no parece probable en el corto plazo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta no descartó que los alumnos de 7° grado y de 5° año vuelvan a las aulas en lo que resta del año.

"No hace falta la vacuna para regresar a clases", sostuvo el funcionario. En declaraciones al canal de noticias A24, Trotta explicó que este martes mantendrá un encuentro con sus pares de todas las provincias para establecer "una agenda que fortalezca el regreso a las aulas" aunque de todas formas la decisión final dependerá de cada gobernador.