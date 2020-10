Tres tipos de testeos para detectar el virus Locales 06 de octubre de 2020 Redacción Por Según el Ministerio de Salud de la Provincia, los mismos incluyen análisis de PCR, tests rápidos de antígenos y de anticuerpos.

FOTO SCS EQUIPOS. Decenas de personas se mueven por el territorio en una búsqueda activa de los contagios.

El Ministerio de Salud de la provincia continua realizando testeos a la población en el contexto de pandemia por Covid 19, con el objetivo principal de cortar con la cadena de contagios en el territorio santafesino. “La implementación de nuevas tecnologías es crucial para poder tener certezas sobre la propagación del virus”, afirmó en este sentido, el secretario de Salud, Jorge Prieto. Desde la cartera sanitaria se indicó que existen tres tipos de testeos de diagnósticos: la PCR, los tests rápidos de antígenos y los de anticuerpos.

A partir de la pandemia, la provincia dispuso la realización de los análisis de PCR, aquellos que deben ser procesados en laboratorios de biología molecular. Ante ello, la provincia disponía en un principio de dos lugares donde analizarlos: el CEMAR (Rosario) y el CEMAFE (Santa Fe). Luego, se sumaron los que se encuentran en el Hospital Provincial, Centenario, Eva Perón y de Niños de Zona Norte. “Estas pruebas deben realizarse a partir del tercer día del inicio de síntomas, con la mayor efectividad en el séptimo día. Asimismo, son los estudios que se llevan adelante desde el comienzo de la pandemia”, agregó Prieto.

A estos análisis, actualmente se han sumado los tests rápidos que permiten tener resultados en menos tiempo y el procesamiento de las muestras no requiere de tanta complejidad como las PCR, ya que puede llevarse adelante en laboratorios bioquímicos con medidas de seguridad, sin depender de aquellos de biología molecular.

En este sentido comenzaron a utilizarse los tests de antígenos que son aquellos que pueden realizarse a las personas que se encuentran cursando la primera semana de síntomas. Estas pruebas se implementaron en los operativos DetectAR Federal y en el transcurso de esta semana se distribuirán en hospitales para pacientes críticos.

Cabe señalar, entonces, que la posibilidad de contar con estos exámenes agiliza considerablemente el tiempo de trabajo sobre los contactos estrechos, y así, reducir la cantidad de contagios por cada caso positivo.



TESTEOS AL PERSONAL

DE SALUD

Por otro lado, se incorporaron las pruebas de anticuerpos que son inmediatas: se realizan a través de un pinchazo en el dedo, dónde se obtiene sangre para establecer si la persona estuvo en contacto o no con el virus. Esta prueba no tiene cronicidad y actualmente se le realizan al personal de salud.

Los anticuerpos aparecen por encima de los 14 días y determina que la persona estuvo en contacto con el virus. En función de estos anticuerpos, se tiene en cuenta para las vacunas, es decir, qué período de inmunidad se va a generar y cómo se desencadenará en el organismo, sea a través de virus vivo atenuados o a través de componentes virales que puedan generar eso.

Prieto dio detalles sobre la forma de trabajo a partir de la incorporación de los testeos rápidos y puntualizó: “Hoy, por la velocidad en la que se obtiene el diagnóstico en los tests rápidos se trabajó en los operativos detectar para actuar mejor sobre los contactos estrechos, con el enfoque en la búsqueda activa de contacto estrecho, del caso activo o del caso sospechoso porque es la única forma de cortar con la cadena de trasmisión”.

Además, las autoridades sanitarias señalan que ese test tiene la ventaja que en 15 minutos se obtiene el resultado. A diferencia de la PCR que tiene un proceso previo que lleva de 4 a 6 horas de acuerdo a como sea la extracción del componente y debe procesarse en alguno de los seis laboratorios mencionados. Los tests rápidos permiten descentralizar los testeos, dando más y mejor respuesta ante la pandemia.

Por último, cabe mencionar que las pruebas de anticuerpos o serológicas se realizaron en los efectores públicos provinciales con el fin de detectar si algún trabajadores de la salud estuvo en contacto o no con el virus.