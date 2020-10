Guzmán rechazó que el gasto público deba bajar Nacionales 06 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARTIN GUZMAN. El ministro dijo que las cuentas deben estar "en orden".

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó que el gasto público tenga que bajar, aunque admitió que el Gobierno necesita tener las cuentas fiscales "en orden".

"¿Por qué tiene que bajar el gasto público? No es a lo que apuntamos, pero queremos las cuentas fiscales en orden, eso seguro", enfatizó el funcionario.

"El objetivo central es la recuperación económica. En una economía que se recupera, los ingresos fiscales se recuperan. Pero lo que sí hay que hacer con el gasto es darle más racionalidad, gastar para lo que más importa, para la recuperación y el desarrollo de la economía, y eso es lo que refleja nuestra visión", señaló el funcionario.

Con respecto al dólar, el jefe del Palacio de Hacienda dijo que "los mercados cambiarios como el contado con liquidación, no son significativos para la macroeconomía y no reflejan la realidad argentina".

"Hay otro problema, que es lo que está llevando a que los dólares alternativos sean altos: el control de capitales. Hoy están por la razón de que si se abrieran, sería peor para la economía y habría más inflación", reconoció.

Además, evaluó que "la primera condición para invertir es la estabilidad y la alternativa de no hacer nada terminaba en una situación de un salto cambiario. Estas no son medidas que nos ponen contentos, pero sí nos permiten proteger la situación cambiaria que es un pilar de estabilidad".

Guzmán señaló que la Argentina "necesita tener una deuda sostenible, necesita tener sostenibilidad fiscal y necesita que las exportaciones acompañen el crecimiento de la economía para no quedarse sin dólares, y en esa dirección se está avanzando".