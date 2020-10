Licitarán bono vinculado al dólar Nacionales 06 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Gobierno saldrá hoy al mercado en busca de sumar 500 millones de dólares, con el debut de un bono en esa moneda que se podrá adquirir en pesos y vencerá el próximo año.

Este es el primer bono vinculado al dólar que emite esta administración y busca generar un atractivo para los exportadores sojeros que decidan liquidar sus exportaciones.

La licitación incluye la emisión de un Bono del Tesoro Nacional vinculado a la evolución de la cotización del dólar, que vencerá el 30 de noviembre de 2021.

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00, y la licitación se realizará mediante indicación de tasas, las que deberán ser múltiplos de 0,05%, con un mínimo de 0% y un máximo de 0,25%.

La colocación tendrá un tramo competitivo y otro no competitivo, y las ofertas que se presenten en el primero deberán indicar la tasa a la cual ofertan y el monto de valor a suscribir, que deberá expresarse por cada dólar.

Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de 50.000 dólares, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

El bono que se colocará tendrá un monto de u$s 500 millones, ampliable hasta el máximo a emitir autorizado por resolución.

Podrán participar personas humanas o jurídicas a través de los agentes de liquidación, compensación y de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores.