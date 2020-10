Clara advertencia del ministro Daniel Gollan Nacionales 06 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA GOLLAN. "Se van a tener que poner al día".

LA PLATA, 6 (NA). - El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que "tarde o temprano todas las jurisdicciones se van a tener que poner al día" en cuanto a la información sobre fallecidos por coronavirus, mientras que advirtió que en la Ciudad de Buenos Aires se elevó en un 90 por ciento esa acción desde que en la provincia se "transparentaron los datos".

Gollan llamó a "no hacer politiquería barata" con los muertos, al hacer frente a los cuestionamientos luego de que diez días atrás la provincia modificara la carga de datos y admitiera que no habían sido informadas en tiempo y forma más de 3.500 muertes por Covid-19.

Según el ministro, "alguna prensa transformó en un dato negativo lo que es un dato extraordinario a nivel mundial", mientras ponderó dos herramientas de carga "desarrolladas con recursos públicos de la provincia" como lo son las partidas de defunción digitalizadas y el sistema de gestión de camas.

"Yo quiero referirme a esto con respeto porque no es responsabilidad del ministro de Salud de la Ciudad (Fernán Quirós), ni de ningún otro. Pero la Ciudad no cuenta con el sistema defunción digitalizado ni con el sistema de gestión de camas. Por eso admitieron que pusieron gente a ayudar a la carga y aún así no tienen la posibilidad de ponerse al día, pero lo están haciendo", sostuvo Gollan.

Para mostrar cambios en la Ciudad a partir del anuncio de nuevos datos que no habían sido cargados en la provincia, Gollan dijo que entre el 1° y el 23 de septiembre las autoridades porteñas cargaban 32 fallecimientos por coronavirus, pero a partir de esa fecha, cuando la Provincia anunció el cambio de sistema, comenzó a cargarse un promedio de 59.

"La carga creció casi en un 90 por ciento", expresó el ministro, quien resaltó que para ponerse al día con la carga, "al no contar con las herramientas con las que cuenta la provincia de Buenos Aires deben llamar y apurar a los efectores privados para que carguen los datos".

"Digo esto para que terminemos de hacer politiquería barata. Hacer política con los muertos es de baja calaña, cuando nosotros lo que hicimos es transparentar una situación histórica", añadió Gollan.

El funcionario insistió que la situación de retraso en la carga se da especialmente en el sector privado de la salud porque se "privilegian recursos humanos en la atención de la gente y no en la carga de datos, que es una tarea engorrosa".