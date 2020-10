El Bebo Ceruti y una carta emotiva Deportes 05 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"No es un adiós, es un hasta luego. Me dirijo a ustedes en un momento triste de mi vida y con el corazón herido. La historia de mi niñez está ligada al club, la historia de mi familia. Voy a tratar de ponerle a cada palabra el significado que corresponde, siendo agradecido y expresándome siempre desde el corazón, como lo hice en la cancha. Casi todo lo que aprendí para relacionarme, la persona que fui y soy, lo aprendí en el Club Deportivo Libertad de Sunchales". Así iniciaba Mariano Ceruti una carta publicada en su cuenta de Instagram a los hinchas de Libertad de Sunchales, donde se puede interpretar cierta decepción por no poder despedirse con los colores que ama en este tramo final de su carrera deportiva.

En otro de los párrafos mencionó que "no voy a ser hipócrita, todos saben que me encuentro es una situación difícil de mi vida. En lo personal y familiar atravesando un momento durísimo, de mucha angustia, y donde la fuerza que tengo para levantarme y vivir, seguir luchando, las saco de ver a los ojos a mis dos hijos. Pensé, creí, me ilusioné con que podía contar con Libertad, PERO NO SÓLO POR MÍ, SINO PORQUE NO HAY PUNTOS NEGATIVOS PARA UN RETORNO. Ya sea como referente, como guía, como puente para acercar a la gente de vuelta al club, para poder ser espejo de que los chicos de Sunchales pueden llegar algún día a vivir lo que viví yo".

Dentro de su sentido descargo, mencionó también que "Muy triste y muy dolido, me voy por la puerta de atrás. Algunas personas me bajan el pulgar, y sólo soy ídolo para una foto y nada más. Estoy en la mala, y mis ganas de disfrutar en una cancha, y que mis hijos vean a su padre retirándose con la camiseta del club de su vida, quedan postergados. Los hinchas tienen que saber que los llevo en mi corazón, y que agradezco su gratitud y respeto para conmigo".