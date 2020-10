Schwartzman y Podoroska ilusionan al tenis argentino

BUENOS AIRES, 5 (NA) - La rosarina Nadia Podoroska y el porteño Diego Schwartzman, ambos apodados "Peque" por sus bajas estaturas, lograron ayer dar un paso más en su inolvidable camino en Roland Garros al acceder a los cuartos de final, y mantienen encendida la esperanza argentina en el certamen.

Podoroska, la primera argentina en octavos de final en nueve años, se impuso en la cancha "Simonne Mathieu", la tercera en importancia del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, en una remontada espectacular ante la checa Barbora Krejcíkova con parciales de 2-6, 6-2 y 6-3,. La rosarina de 23 años, actual 131 del ránking mundial pero que ya aseguró su presencia entre las 70 mejores de la WTA, batalló durante poco más de dos horas para lograr su séptimo triunfo consecutivo en el polvo de ladrillo parisino, ya que los primeros tres fueron en la clasificación al cuadro principal. Podoroska, campeona panamericana en Lima y representante de la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, espera en cuartos de final a la ucraniana Elina Svitolina (6°), que este domingo se impuso a la francesa Caroline García por 6-1 y 6-3.

El gran momento de la rosarina se explica, no solo por su juego, sino también por sus números: son 12 triunfos consecutivos (récord 40-6 en 2020), llegar a ser Top 70 le asegura jugar todos los WTA International que requiera. Este domingo, ante Krejcíkova, le costó encontrar el ritmo y por eso cedió el primer parcial, aunque luego supo reposicionarse en el court para cambiar su estrategia y lograr la victoria. La clave pasó por aprovechar las alternancias en el dominio, donde desde el fondo de la cancha intentó alternar la velocidad de la pelota y mover a su rival, que aumentó considerablemente los errores no forzados para permitir la remontada en los dos sets finales.

Para encontrar una argentina en cuartos de final de un Grand Slam hay que remontarse a 2004, cuando Paola Suárez llegó a esa instancia en el césped de Wimbledon.

Por su parte, Diego Schwartzman, mejor tenista albiceleste de la ATP y actual número 14 del mundo, también avanzó a la siguiente instancia de Roland Garros al derrotar de forma contundente, en tres sets, al italiano Lorenzo Sonego (46°). El "Peque", de 28 años, que venía de vencer el viernes al eslovaco Norbert Gombos (106) por 7-6 (3), 6-3 y 6-3 para clasificarse a los octavos de final, continúa sin ceder un set en el certamen, dado que le ganó este domingo a Sonego con parciales de 6-1, 6-3 y 6-4.

Ahora, Schwartzman enfrentará al austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo y reciente campeón del US Open, que venció al joven francés Hugo Gaston -campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018- por 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 y 6-3. El porteño buscará mantener su buen ritmo de juego, que ya lo había llevado a la final del reciente Masters 1000 de Roma, cuando dispute por cuarta vez los cuartos de final de un Grand Slam, ronda que no ha logrado superar.



TITULO EN CHALLENGER

El tenista argentino Francisco Cerúndolo se adjudicó ayer el Challenger de Split, en Croacia, que se jugó sobre superficie de polvo de ladrillo y repartió premios por 44.820 euros, tras imponerse en la final al local al portugués Pedro Sousa por 4-6, 6-3 y 7-6 (7-4).

Cerúndolo, nacido en Resistencia Chaco y ubicado en el puesto 223 del ranking mundial de la ATP, consumó su victoria sobre Sousa (113) en 1 hora y 52 minutos de juego.